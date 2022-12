Kevin López se defiende sobre su ‘traición’ al Motagua: “No todo es dinero; hay cosas que solo uno de jugador entiende”

NO TODO ES DINERO

En un live de Instagram, Kevin López aclaró que no fue por dinero que al Olimpia, en vez del Motagua.

Todo comenzó cuando un aficionado le retó diciendo: “bro te doy doscientos (L.200)”, pero López rápidamente cambio su cara y le respondió de manera muy directa.

“Mira hermano, las cosas no solo se tratan de eso tampoco. A veces hay otros factores que lastimosamente la afición no lo entiende, no todo es dinero. Lo más importante son otras cosas”.

“Son cosas que no se entienden y solo uno como jugador sabe como fueron las cosas. No todo es dinero”, finalizó Kevin López, mientras comía un snack.