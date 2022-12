Javier Portillo felicita a Kevin López y le manda un mensaje al Gato Coello: “Yo he sido el mejor lateral izquierdo y derecho de la Liga”

El ex lateral del Olimpia, Javier “Pulgarcito” Portillo, dio declaraciones con respecto a la llegada del futbolista hondureño Kevin López al actual campeón del fútbol hondureño, Olimpia, para disputar el torneo Clausura 2023 y la Liga de Campeones de Concacaf, donde enfrentarán a Atlas.

Portillo habló en el programa Deportes Total HN, donde aprovechó para felicitar al León por conseguir el doblete en la temporada.

“Primero lo primero, felicitar al mejor de Centroamérica por salir campeón, felicitarlo a Olimpia por haber contratado a un gran jugador como Kevin López y por llegar al mejor de Centroamérica”, comenzó diciendo Portillo.

Mensaje al Gato Coello

Portillo le mandó un recado al exjugador de Motagua, José ‘Gato’ Coello, quien criticó el rendimiento de Kevin López en sus equipos anteriores.

“Solo quiero dejarle mensaje a Gato Coello, siempre he sido mejor, no que Kevin, he sido el mejor lateral izquierdo y derecho de la Liga, he sido un jugador constante, la diferencia la hice observando partidos no solo de Kevin sino que de quien me tocara enfrentar”.

Del mismo modo, el experimentado lateral izquierdo finalizó felicitando y dándole la bienvenida a Kevin López.