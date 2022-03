La apuesta de Amado Guevara en la ‘Mirada del Lobo’: “Real España es un serio candidato al título”

Y agregó que Héctor Vargas “ha encontrado lo que todo entrenador quisiera, un equipo defensivamente ordenado, claro, seguro y ofensivamente aprovechando cada situación que les queda”.

Finalmente, detalló que “Motagua lo seguirá siendo, Olimpia y Marathón también. La pelea estará fuerte; Victoria también y Real España tendrá que le podrán complicar”.

Frases sobre Olimpia vs Honduras Progreso: Con el plantel que tiene Olimpia es más fácil, tiene un equipo extenso para variar en sus sistemas e ideas. Contra Honduras Progreso hay muchos jugadores -de los que no deberían jugar- (no titulares), pero lo manejaron en forma tranquila. Al final del campeonato llegarán con suficiente comodidad para pelear por el título.

Sobre el Marathón vs Vida: “Me gustó mucho los dos equipos; Marathón tiene un gran plantel, se vio otro equipo y su propuesta fue interesante, ellos serán un equipo que van a pelear. En cuanto al Vida, le hago una mención especial a Fernando Mira, mis respetos para él porque es un equipo que muestra cosas interesantes y pese a la ausencia de Ángel Tejeda y Luis Palma, no pierden esa alegría y ese fútbol que nos regalan. Me gusta mucho Horario Argueta y Roger Sander”.