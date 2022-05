La otra humilde faceta del finalista Jessé Moncada: Es dueño de una pulpería y revela los desafíos que enfrenta a diario fuera del fútbol

El volante de Motagua Jessé Moncada tiene clarito su futuro y sabe que la carrera del futbolista es corta. Muy corta. Por eso, ante los efectos económicos que causó la pandemia de Covid-19 en el país y a nivel mundial, el futbolista se armó de valor y montó su negocio propio: “La Pulperia Moncada”. Esta tienda está ubicada en la Colonia Lomas de San José en Tegucigalpa. Una vez que termina de entrenar con el Ciclón Azul, el talentoso zurdo llega a su casa, almuerza y empieza atender con mucha amabilidad a sus clientes. Y en medio de su otra faceta, también tuvo tiempo para hablar con DIEZ sobre su negocio y el segundo choque de la gran final del Clausura donde Motagua de momento gana 3-0 ante Real España. La historia de Jesse Moncada es de éxito e inspira y es una muestra clara de que en esta vida cuando se quiere se puede, siempre y cuando tengamos la valentía y el coraje de luchar por nuestros sueños. Nuestra plática con el 22 del Motagua inició así... Saúl Carranza: Buenas tardes. Jesse Moncada: Buenas ¿Qué desea? SC: Me da un refresco, dos churros y unos chicles. JM: Enseguida se los traigo. SC: ¿Cuánto le resto? JM: Son 29 lempiras. ¿Cómo surgió la idea de montar La Pulpería Moncada? La idea surge, porque desde hace un tiempo quería poner una pulpería, pero no se me daba la oportunidad por el dinero, ahora aprovechando que entré al club Motagua, tenía algo ahorrado y en el primer pago la pusimos (la pulpería). Mi madre (Ena Margarita) fue una de las que me apoyó y gracias a Dios vamos a cumplir un año en tenerla. Le puede interesar: Motagua apela la expulsión del ‘Chino’ López y esperan tenerlo habilitado para la final contra Real España ¿Qué tal ha sido la experiencia de tener su propia empresa? Ha sido muy bonito. Sabemos que en los primeros meses cuesta, pero este es el arranque de muchas cosas que vienen para mi vida.

Usted es un jugador profesional... ¿Cómo le hace para distribuir su tiempo? Estoy acostumbrado a levantarme a las 5: 30 de la mañana, la pulpería se abre a las 6: 40 y se cierra a las 9:30 de la noche. ¿Qué tal ha sido la respuesta de los vecinos de la Colonia Lomas de San José? La verdad que ha sido muy bonita, tengo 20 años de vivir acá. La gente me aprecia, aquí crecí y espero seguir viviendo aquí. ¿Los efectos de la pandemia del covid-19 lo llevaron a tomar la decisión de emprender? Sí, cuando surgió la pandemia tuve otros negocios, uno era de venta de verduras, lo tenía en mi casa en la segunda etapa de esta colonia, no nos fue tan mal y desde ahí empecé a espirar a tener un negocio más grande. Dios me ha dado la oportunidad de haber montado mi pulpería. ¿Qué es lo que más viene a comprarle el vecino? -Sonríe Jesse por primera vez- yo creo que lo necesario lo tenemos aquí como el cartón de huevos, frescos, lácteos, jugos y lo importante es que atendemos bien a las personas. Un vecino se acerca a la pulpería Moncada, estaciona su moto taxi y le consulta al jugador del Motagua: ¿Me da un Jugo Naturas y que vale? -Moncada le contesta: “12 lempiras”, luego se incorpora a nuestra plática.

¿Es fácil montar una pulpería o es un desafío? Es un desafío porque en los primeros meses uno mira que gasta el dinero de su bolsa y no es ganancia, pero después de los seis meses usted ya ve un cambio porque hay cosas que uno no se da abasto cuando tiene un capital pequeño, pero el mismo capital que introducía a la pulpería, lo iba invirtiendo. ¿En un día normal cuando hace de ganancia? 3,000 lempiras. ¿Qué le puede decir aquellas personas que no tiene aspiraciones y que no tienen la valentía de emprender? Yo creo que si uno hoy en día no se anima a tener sus cosas, no importa si usted las saca al crédito o al contado, no va a poder hacer nada. Sabemos que no tenemos la capacidad de tener todo rápidamente, pero si usted se endeuda y es buen pagador, le va ir muy bien en la vida. ¿Con que empezó a surtir La Pulpería Moncada? Con lo más primordial: con los churros, los frescos, los congeladores que los compré y que es algo importante, porque no se pueden vender los frescos sin congeladores. ¿Cuál es su visión con esta pulpería? Bueno, quiero comprarle una casa a mi mamá, que es un anhelo de mucho tiempo y estoy confiando en Dios que a finales de este año estaré comprando mí casa. Mi madre es mi vida, crecí solo con ella, porque mi padre nos dejó a temprana edad. Hoy ya mi padre está en el cielo y no lo reprochó, son cosas que pasan en la vida.

¿Por cierto aquí lo conocen como el jugador de Motagua, Jesse Moncada? No- vuelve a sonreír el zurdo-, aquí me conocen como Toño, ya que Antonio es mi segundo nombre. Solo en la calle me dice Jesse, pero aquí o en las ligas burocráticas solo me dicen Toño. ¿Tiene vicios? No, gracias a Dios. ¿No bebe ni fuma? No, gracias a Dios no. ¿Pero si baila pegado? Ja, ja, ja tampoco. No soy una persona parrandera. Siempre de mi hogar a mi casa. Esas cosas lo llevan al fracaso. Soy cristiano. Motagua ¿Qué ha significado este momento con Motagua tomando en cuenta que esta es su primera final? Es algo lindo lo que estoy viviendo con Motagua. Le doy gracias a Dios, porque siempre ha estado en mi vida y me ha dado la esperanza de estar disfrutando de una final. Anteriormente no estaba jugando, pero nunca bajé los brazos. ¿Qué papel ha jugado en su carrera el técnico Hernán “La Tota” Medina? Estoy agradecido con cada uno de los profesores, La Tota me ha dado la confianza, su cuerpo técnico es muy profesional y espero seguir así para ser tomado en cuenta. Esta es mi primera final que estoy jugando con Motagua y espero que el día domingo todo nos salga bien.

¿Cómo se ve a eso de las 5 de la tarde del día domingo en San Pedro Sula? Primeramente Dios levantando la copa. Estamos trabajando fuerte para eso y sabemos que nos enfrentamos ante un gran rival, faltan los otros 90 minutos. Jesse Moncada tiene que seguir en su negocio, le pagó los 29 lempiras y le doy un fuerte apretón de manos, luego me dice que muy pronto su negocio no será una pulpería, será un mercadito. También me aseguró que sudarán hasta la última gota para traer la copa de Campeón a Tegucigalpa. ¡Muchos éxitos Jessé Moncada!

Exclusiva: El volante del Motagua, Walter “Colocho” Martínez le dio un espacio a DIEZ para presentarnos su restaurante "Parrilladas El Colocho" que es visitado por capitalinos y por los jugadores del Motagua.https://t.co/l1qlZBTs71 — Diario Diez (@DiarioDiezHn) May 18, 2022