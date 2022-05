Motagua apela la expulsión del ‘Chino’ López y esperan tenerlo habilitado para la final contra Real España

Y es que el presidente de los azules aseguró en DIEZ que “para mi no se debe de apelar por la falta de seriedad en la celebración, no solo quitarse la camisa, sino que además se fue en frente de la banca del Real España cuando lo estaba celebrando en sol norte, nada tenía que hacer ahí el Chino”.

“No es un error de apreciación, es un error de reglamento el que cometió el árbitro Melvin Matamoros expulsando al jugador. La decisión de la Comisión de Apelaciones tiene que estar lista antes del viernes”, le dijo una fuente dentro del seno motagüense a DIEZ.

El equipo de la ‘Tota’ Medina sigue trabajando enfocado en sacar avante la segunda final contra la máquina, sin pensar que el marcador está 3-0 a su favor, resultado cosechado en la ida con goles de Roberto Moreira, Ángel Tejeda y presicamente del ‘Chino’ López.

De hecho, el jugador también dio una escueta explicación de lo que sucedió ese día. “Yo no sé por qué me expulsa. Yo estaba celebrando con mis compañeros y con mi afición, en ningún momento me metí a problemas con personas del Real España, hasta en los videos no se ve nada. Eso me pone triste”, dijo el eléctrico futbolista de las águilas.

Motagua se apoyó del precedente que existe en estas instancias cuando Olimpia apeló la tarjeta roja de Jonathan Paz en una serie de final precisamente contra los azules en el Apertura-2018. El jugador salió expulsado en el juego de ida y fue habilitado para la vuelta.