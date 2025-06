Liga Nacional atiza contra la Federación de Honduras tras no aprobar los 12 equipos: "no hay voluntad deportiva"

"No hay voluntad deportiva para desarrollar el fútbol". Así de directas fueron las palabras de Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, que lamentó que el torneo Apertura 2025 no se jugará con 12 clubes tras la no aprobación de la Federación de Fútbol de Honduras. El jerarca del ente liguero catracho atizó contra los directivos que lideran el balompié hondureño al comparecer en conferencia de prensa este viernes, un día después de confirmar que la Liga Nacional seguirá con diez equipos. Una fuente le reveló a DIEZ que dentro del Comité Ejecutivo de la FFH reconocieron el esfuerzo que hizo la Liga Nacional en todo el tiempo para realizar el informe. Sin embargo, la FFH y la Comisión de Asuntos Legales determinaron que el tiempo para tomar la decisión final es muy corto.

Adelantan que deben hacer una espera a la decisión final de tanta trascendencia que implica reformas de reglamentos y estatutos no solo de la Liga Nacional y Liga de Ascenso, también de las cuatro regionales de fútbol que se verían impactadas. Además, de la revisión de estados financieros y análisis del mejoramiento del plan de acción propuesto por la Liga para evitar posibles inconvenientes. El Comité Ejecutivo de la FFH considera que no es viable y recomienda que se realice un cronograma en conjunto con la Liga Nacional de Honduras. LA PICANTE CONFERENCIA DE PRENSA Específicamente, ¿estaban listos AFFI, Platense e Independiente para formar parte de la Liga Nacional? Sin duda, todos los equipos que habían mandado su solicitud, cumplieron con los requisitos previos de acompañamiento que pidió la Liga. Además, la Liga Nacional hizo un esfuerzo de inspección a sus estadios. Además, el expediente administrativo que cada uno tiene, donde habíamos determinado la revisión de los estados financieros y de los apoyos que iban a tener, no se trata de tiempo, todos los equipos venían de participar en la Liga de Ascenso, estaban listos, habíamos tenido una serie de reuniones y ya estaban preparados. La justificación que se dio en la FFH es que no había tiempo para hacer las reformas que correspondían, pero no había reformas que hacer, porque en los estatutos de la Federación había ordenado el CONGRESO que a partir de 2025 la Liga Nacional iba a tener 12 equipos. Las reformas que teníamos que hacer era a nivel de Liga Nacional en la Asamblea, para cambiar las bases del campeonato. Creo que no hay voluntad deportiva para desarrollar el fútbol, esa es la justificación. Con mucha pena decirlo, pero de frente. A nosotros nos critican como Liga Nacional cuando a la Selección le va mal y ustedes son parte de esa realidad. Cuando a la Selección le va bien los méritos son de otras personas, pero cuando queremos emprender proyectos que traen competencia y desarrollo nos estancan, nos enfrían. Esa es la realidad, queremos cambiar el fútbol, tenemos la esperanza, esperamos hacer las transformaciones. Hemos traído a Benjamín Romero que se está dedicando a tiempo completo al fútbol hondureño, desde ya estamos haciendo cambios. Los 12 equipos era transformación, pero entendemos que tenemos superiores a los cuales debemos respetar y acatar esa resolución independientemente que nos guste o no.

¿Sigue abierta la posibilidad para la siguiente temporada? Hemos entendido que el Comité Ejecutivo le está dando largas año tras año. Hoy estábamos listos, no nos apoyaron, mañana no sabemos lo que va a suceder. Hay falta de voluntad, ahora se tenía la probabilidad, pero no se hará, ¿cuál es el mensaje para los aficionados? El grave problema que tenemos en el fútbol hondureño es la falta de voluntariado y la justificación de la inoperancia está al día. ¿Cómo nos va a decir un órgano que no hay tiempo para hacer las reformas correspondientes, cuando este tema lo venimos hablando de hace años? Aquí hicimos reuniones con el Comité Ejecutivo, solo llegó el secretario con el cuerpo técnico de la Selección. En esa ocasión mencionaron que los 12 equipos iban a interrumpir el tema de la Selección. Nosotros como profesionales les dijimos que no interfería en lo mínimo con las obligaciones de la Selección, pero, al final, la respuesta es no. Muchos compañeros del Comité Ejecutivo estaban de acuerdo con dos equipos más. El secretario del Comité Ejecutivo se puso a llamar a cada uno de los miembros para pedirles justificaciones que solo él sabe, porque no fueron aclaradas ayer, que no tenían que ir los dos equipos más. Él le hizo llamadas a los demás compañeros para que el proyecto no se diera, no les gusta que lo digamos de forma directas, pero el estancamiento del fútbol hondureño es una realidad. Llegaron a criticar a un equipo que era uno de los favoritos: Platense. Platense es uno de los fundadores de la Liga Nacional, de los denominados estables, en la Liga queremos a Platense. Luego, criticaron la parte de algunos equipos. Todos los equipos del mundo tienen problemas en algún determinado momento. Estoy contando la realidad económica del fútbol hondureño.

¿Cómo podemos criticar a los equipos por los atrasos de un mes y no tenemos proyectos que vengan de arriba hacia abajo? Honduras se está impulsando de abajo hacia arriba. Penosamente estamos compitiendo por debajo de los equipos de Centroamérica a nivel de Selección. Queremos ser competitivos con México, Estados Unidos y Canadá, estamos en la región, pero así es imposible hacerlo. La verdad nos da mucha pena esto, pero aclararles que no dependía de nosotros, solo era un plan de acción que tenía que aprobar el Comité Ejecutivo, que nos felicitaron, pero dijeron que no. ¿Por qué no crear una ley que pueda defender los estatutos de la Liga Nacional? Hace dos años que inició la gestión de esta junta directiva, creamos esos caminos de comunicación con la FFH, la Liga Nacional los ha abordado, siempre ha solicitado reuniones, hemos viajado a Tegucigalpa para ver los temas de interés, donde la Federación pudiera apoyar, porque crea un impacto en el fútbol. Lastimosamente esas fuentes de comunicación se está sufriendo en este momento, pero es difícil que no sean sinceros cuando nos tienen de frente. Nos reunimos, tomamos fresco, nos dicen que van a colaborar, pero no nos dicen que nos van a bloquear como esta oportunidad. Si el problema era tiempo para reformar las leyes, la Liga Nacional tiene capacidad para hacerlo, si nos hubieran dicho desde un principio, nosotros hubiésemos hecho una propuesta de reforma para los sectores menores que, supuestamente iba a impactar en Liga Mayor. Lo podemos ver, y si ocupan que la Liga Nacional apoye, aquí estamos. Escuchamos en ciertas entrevistas que el tema era el tiempo de trabajo de la Selección, todos los recuerdan. ¿Qué hizo la Liga? Redactamos un calendario, fuimos a Tegucigalpa y casi los obligamos de llegar a un hotel para exponérselos, salimos entendidos que ese no era el problema. En ese momento entendimos que lo único que hacía falta era cumplir con el artículo 71 del estatuto de la Federación de Fútbol de Honduras. No le estamos pidiendo a la Federación los sueldos de los equipos, no le estamos pidiendo a la Federación que ellos hagan el calendario, no le estamos pidiendo a la Federación que ellos saquen de su bolsa y arreglen estadios.