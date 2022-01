$!Liga Nacional confirma que se suspende la Fecha 1 del Clausura 2022; el torneo arrancará el miércoles 19 de enero

Roque Pascua, ex secretario de Liga Nacional y representante de Marathón, consideró que se le dio muchas largas al asunto y se debió tomar una decisión a más tardar el martes para no tener en vilo algunos equipos que programaron sus viajes.

El Vida fue uno de los afectados. La dirigencia que comanda el empresario Luis Cruz, ya había reservado el hotel en Tegucigalpa donde viajarían este viernes para luego trasladarse el sábado a Danlí y enfrentar a la UPNFM. Además, allá se quedarían en la capital para el miércoles frente a Motagua.

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, fue claro al mencionar que toda esta incertidumbre nace por culpa del técnico Hernán “Bolillo” Gómez, quien no cumplió lo hablado de no llamar más de tres jugadores por club al juego amistoso de la Bicolor frente a Colombia.

Fecha 1

Miércoles 19 de enero

5:00PM UPNFM vs. Vida

7:06PM Marathón vs. Platense

7:00PM Olimpia vs. Real Sociedad

7:15PM Honduras Progreso vs. Motagua

7:15PM Victoria vs. Real España

Fecha 2

Sábado 22 de enero

7:15PM Honduras Progreso vs. UPNFM

7:30PM Victoria vs. Real Sociedad

Domingo 23 de enero

4:00PM Motagua vs. Vida

4:06pm Marathón vs. Olimpia

5:00PM Platense vs. Real España