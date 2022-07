Liga Nacional de Honduras tendrá un árbitro garífuna en la Primera División después de 20 años

Perseverar parece ser una tarea fácil hasta que inicias la ruta de una nueva travesía y hasta cumplir con los objetivos. Estas palabras se traducen el pasaje de Julio Güity, el árbitro que dirigirá como juez central en la Primera División de Honduras.

Desde sus inicios en el 2018 se abrió paso destacando a nivel de Torneo de Reservas, Liga de Ascenso y Torneo Uncaf U-19 2022, sin embargo, en el último año fue ascendido como cuarto asistente en los juegos del máximo circuito.

El 10 de julio, Güity completó las pruebas físicas en el ‘Grupo 1’ de la Fenafuth donde están los prospectos a ser árbitros FIFA a sus 30 años de edad.

“De momento estoy tranquilo, he tratado de no pensar mucho en eso, pero para cuando se dé la oportunidad, entenderé el realce de esta situación. No quiero que sea una presión para mí”, dice Julio Güity en entrevista exclusiva para DIEZ.

Y agregó: “Con cada dificultad trato de ir más alto, eso me ha hecho mejor árbitro. Lo más difícil ha sido el aspecto físico, en mi vida había hecho pretemporada, pero el trabajo es exigente”.