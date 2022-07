Marvin Bernárdez en alerta por una lesión de rodilla a causa del estado de las canchas de la Liga: “Son malas, pero así hemos crecido”

Y agregó: “La competencia en todo equipo es buena, han venido jugadores de muy buena calidad. Que se preocupen los otros equipos, no nosotros. Han llegado a sumar (los nuevos fichajes) su grano de arena, en otros torneos nos hemos quedado cortos, esperamos dar ese plus”.

Según detalló el veloz extremo, durante la etapa de pretemporada “han sido trabajos fuertes, a muchos jugadores no les gusta, pero es la gasolina para hacer un buen torneo”.

El torneo Apertura 2022 está por iniciar y uno de los futbolistas del Vida que no quiere ceder es Marvin Bernárdez quien tiene amenazada su titularidad ante la llegada de nuevos refuerzos y una lesión en la rodilla izquierda en plena recuperación.

Ante ello, retiró que “si se me inflama la rodilla me tendrían que hacer una limpieza y estar fuera de la cancha por un mes. El tema ha sido por las canchas que están muy duras, tengo que dosificar el trabajo. Sabemos que la mayoría de las canchas en la Liga Nacional son malas, pero así hemos crecido y no nos vamos a quejar por eso”.

Con la recuperación de Marvin Bernárdez, Vida tendrá a tres de los futbolistas extremos más rápidos de la Liga Nacional, entre ellos Carlos Fernández y Cristian Sacaza.