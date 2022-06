Manuel Keosseián, sus metas y exigencias para el Apertura 2022 con el Marathón: “solo quiero a quienes quieran afrontar el reto”

Las nuevas incorporaciones del equipo, como Sergio Peña y Damín Ramírez, se hicieron presentes desde el día uno de esta pretemporada y Keosseián revela lo que ha hablado con los mediocampistas. “Los dos futbolistas han mostrado mucho interés en venir al equipo, están muy entusiasmados como nosotros con ellos, y creo que de eso se trata, que aquellos que vengan sientan las ganas de tomar este desafío y el deseo de pertenecer a Marathón”, menciona.

El sudamericano también habló sobre la cantidad de fichajes que se esperan. “Las demás incorporaciones serán la otra semana, esperamos de cinco a seis jugadores con quienes se está realizando los últimos detalles. Soy optimista en que vamos a conformar un plantel competitivo”, desatacó el técnico de 68 años.

Y añadió: “Vamos pensando en buscar el campeonato, queremos la copa número 10 porque esa es la mentalidad que tenemos, y que le hemos traspasado a los futbolistas que han venido, que están y quienes llegarán. El objetivo puntual es levantar la décima copa con Marathón en este torneo”.

KEOSSEIÁN Y SU SOLICITUD A LA DIRECTIVA

“Los jugadores que tienen posibilidades de venir, pues he notado su deseo de que quieren estar y hay otros que no demuestran demasiado interés y yo, gente que no tenga ganas de estar comprometido con el club, no los quiero”, exteriorizó el uruguayo.

“Fui claro con el presidente y Rolin Peña, que si ellos observan una mínima duda de esos prospectos, que desistan, solo quiero a quienes quieran afrontar el reto. También está el aspecto económico que a veces se puede y otras no, pero para mí es importantes que tengan el deseo de pelear con el equipo en el campeonato”.

Al ser consultado sobre las posiciones que reforzarán, respondió que “necesitamos un portero ante la salida de Denovan Torres, un defensor, el medio campo y un par de delanteros. Quienes lleguen serán repartidos en todas las líneas”, cerró el tres veces campeón de Liga Nacional con el Marathón.