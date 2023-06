Marathón pone reversa y toma la determinación de no mandar a Isaac Castillo a prueba al Philadelphia Union de MLS

Isaac Castillo empacaba maletas porque se iba para los Estados Unidos ya que su agente le había conseguido una prueba con el Philadelphia Union de la MLS.

Sin embargo, el Marathón ha puesto reversa y le ha dicho al jugador que no se va. La decisión del club pasa por la razón que creen que no pueden mandar a su mejor prospecto a una prueba y encima a un equipo de la MLS Next Pro.

“Consideramos que no podemos enviar a un jugador a prueba por siete días a una categoría donde consideramos que el jugador tiene un mayor recorrido, más de 70 partidos en Liga Nacional, Mundial Sub-20, entonces coincidimos con él y su familia que en este momento no es la mejor opción”, confirmó a DIEZ el dirigente Rolin Peña.