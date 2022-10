Juan Pablo Rial destacó el trabajo del Chelito Martínez en el clásico: “Hizo un partido como jugador de Selección; demostró que esta a la altura”

Hace varias fechas se viene viendo esta cara del Marathon , con Motagua acá no bajamos los brazos en ningún momento, conseguimos el empate. Con Olimpia hicimos un gran partido allá, creo que no merecíamos la derrota, o sea yo creo que venimos en levantada y hace varios partidos que se ve este cambio, así que queremos seguir en este camino en alza para la recta final que es lo más importante.

“Como decía antes, no se daban los resultados pero no es que no podíamos ganar, no se daba, el fútbol es así. Por suerte hoy se dio todo para nosotros, como decía, fuimos un solo equipo en la cancha, Marathón hizo todo lo que tenía que hacer, la que tuvo la metió, ellos no pudieron y nos llevamos nuestro punto

¿Verdaderamente este es el equipo que quiere ver el cuerpo técnico?

Si, es lo que quiere ver cualquier cuerpo técnico, hoy en el fútbol en la actualidad, si no corres, si no metés gol, no gana o se hace muy difícil por lo menos. Esto solo los equipos superiores lo hacen que tienen dominios por ahí del 70% de la pelota en un equipo, toca toca y hace goles que son muy pocos, el resto de las ligas o el resto de los equipos hay que correr y meter, cuando se tiene la pelota hay que jugar, hoy hicieron todo eso.

¿Qué podemos esperar de este Marathon para terminar ya de

Estábamos en nuestra casa, esto es como llaman ustedes “la guarida del monstruo”, de venir y sufrir todos, el calor, la cancha y el equipo que paramos para jugar, es lo que les inculcamos en el primer momento. A veces muchos preferían salir de acá, desde cuerpo técnico hasta jugadores, pero nosotros logramos que el jugador se sienta cómodo acá y obviamente la afición también hizo su parte así que obvio que les pedimos que sean hombres y que den todo en lo que es nuestra casa y creo que lo hicieron con creces.

¿Qué tanto cambió el Marathón con la entrada Juan Vieyra?

Hicimos en hincapié por ahí fue tener un poco más de marca en el medio campo y si bien Issac y Ramírez son jugadores con mucho juego con buen pie, también son de recuperar mucho la pelota, entonces queríamos reforzar esa zona.

Juan se puso el overol como decimos nosotros e hizo su parte defensivamente también, según un gol, le dije yo que hoy hizo dos goles, que él salvó el calculo que sería 1 a 1. Tuvimos bastante recuperación de la pelota, con jugadores un poco más de marca y fue cuando el partido ya estaba un poco más avanzado y con el cansancio de Real España, metimos a jugadores frescos como Juan, lo tuvimos que hacer antes pero lo hizo muy bien.

Por último destacó el trabajo que hizo Francisco ´Chelito’ Martínez y que está para grandes cosas

“Hizo un partido para jugadores de Selección, ya fue a las ediciones pasadas, ahí demostró el por qué estuvo ahí, el Chelito se lo merecía por algo que le vieron, pero todos dudaban. Hasta muchos le hacían memes y él como un hombre siempre le dio para adelante y demostró cuando tenía que demostrar, entró en un clásico perdiendo, nosotros ya íbamos 2 a 0 y jugó bien, o sea que no fue en levantada desde el primer minuto que el pisó una cancha de primera división demostró que podía estar a la altura.