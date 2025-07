Mario Martínez revela por qué fichó por Choloma y los planes a futuro: "Me contactaron otros equipos y por eso tomé la decisión"

¿Por qué fichó por Choloma?

"Llega un momento en la carrera del futbolista que piensa más en el tema familiar. No quería salir de San Pedro Sula, es la realidad. Hubo equipos que me contactaron y por eso tomé la decisión. Si no salía lo del Choloma, me quedaba en Leones (Segunda División), pero al final me dieron la oportunidad en Choloma. Me habló la directiva de cuáles eran mis pretensiones, cuál era el deseo de poder seguir en Liga Nacional y acá estoy. Llegamos a un acuerdo y salimos contentos ambas partes. Esperamos que sea un buen torneo para el equipo".

Críticas porque aún sigue activo

"Es normal, han criticado a jugadores de élite como Messi o Cristiano Ronaldo, imagínate lo que espera uno aquí en la Liga. Me criticaron cuando llegué a Marathón, a Potros y llegué a una final, y con Génesis jugué liguilla. Uno tiene que demostrarlo en la cancha, prepararse y no ponerle mente a la gente. Esos son los comentarios que uno espera para rendir. Yo estoy curtido con 20 años de carrera y eso no me afecta. Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado una carrera digna. Dios me dio más de lo que esperaba, sinceramente".