Futbolista hondureño enciende la polémica al denunciar al Génesis: "es un daño psicológico que me están haciendo"

Pero algunos jugadores no tienen claro el panorama para el inicio del campeonato. Así le está sucediendo al volante catracho Daniel Meléndez, que denunció al Génesis por daño psicológico y sentencia que este club no le quiere dar el finiquito para fichar por otra entidad.

"Hago pública esta triste y penosa situación que estoy pasando, con la fusión que pasó con el club Genesis al cual pertenecía, aún me queda un año de contrato, pero el nuevo entrenador no cuenta con mis servicios, por otra parte tampoco quieren darme mi finiquito", escribió en sus redes sociales.

Y añadió: "Me presenté a los entrenos y ni siquiera uniforme para entrenar me quisieron dar. Es un daño psicológico que me están haciendo, necesito mi finiquito para buscar trabajo porque mi familia depende de mí y no puedo quedarme sin jugar".

Daniel Meléndez destacó con el Génesis en los últimos torneos, eso le valió para estar en el radar de otros clubes. Sin embargo, el volante mixto señala que está recibiendo malos tratos por parte del equipo que se acaba de fusionar con la Policía Nacional.

El mediocampista tiene 23 años de edad, se formó en Real España, pero luego se marchó al Génesis de Comayagua, club con el que logró el ascenso y encontró brillar bajo el mando del entrenador hondureño Reynaldo Tilguath.

Génesis, ahora fusionado con Policía Nacional, jugará sus partidos de local en el Estadio Roberto Suazo Córdoba, cuya ubicación es el departamento de La Paz. El equipo será dirigido por Luis Alvarado, mundialista con Honduras en la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023.