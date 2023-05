Mario Moncada lo revela: el invitado especial en el Estadio Nacional, show de luces y ¿cómo será la premiación del campeón?

Las medidas de la cancha: ”Hoy se instalaron los contramarcos, se van a instalar las mallas. Desde ayer se hizo unas medidas para tomar referencias. La cancha tiene 105 x 68. Ayer llegó Osman Madrid y, a solicitud del técnico Pedro Troglio, estaba pidiendo si se podía dejar la cancha de 105 x 69. La cancha tiene la capacidad, tiene espacio para dejarla de 105 x 74 metros, pero decidimos dejarlo con 74. La cancha está en perfecto en estado”.

¿Olancho y Olimpia solicitaron préstamo para el reconocimiento? “El Olimpia está confirmado, llega este viernes. El presidente de Potros me llamó por teléfono para que les diera espacio para reconocer la cancha el sábado a la 1 de la tarde. Sin embargo, uno de mis compañeros me dijo que le llamó el gerente deportivo de Potros le informó que habían tomado la decisión de no hacer reconocimiento de cancha. Me comuniqué con Samuel García, le dije que me aclarara de una vez por todas ya que hay protocolos que cumplir. Este viernes me van a informar”.

El día de la inauguración: “Es una inauguración sencilla. Estarán todas las categorías de fútbol de Condepor (Sub-6, Sub-8, Sub-10 hasta Sub-16). Habrá un corte de cinta, tenemos organizado un show de luces. También nos acompañará el Consejo de Ministros que son parte del Gobierno de Xiomara. La bancada del Partido Libre. Además, invitamos a embajadores y la invitación queda abierto para el pueblo. El estadio no es un de un partido político, el recinto es de toda la gente que tributa. Asimismo, decidimos si las reservas de UPN y Olimpia ocupan jugar la final de vuelta, les prestaremos el estadio”.

¿No habrá mucha pompa? “Teníamos en mente invitar a exdeportistas, pero no se hará. De paso invitamos al cuerpo técnico comandado por Diego Vázquez, nos dijo que va a llegar. Dentro del plan de finalización tenemos pensado terminar a las 12 del mediodía y no se va a jugar ningún partido”.

La seguridad de la cancha: “Este viernes hay una reunión de los organizadores del evento del domingo. Tenemos a un general que es el que nos va a organizar el tema de seguridad el día domingo, sobre todo el de la cancha. La seguridad, que contará con cinco anillos, lo tendrán los organizadores del evento. Pero la seguridad del terreno estará a cargo de nosotros”.