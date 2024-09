¿Marlon Licona, titular ante Herediano? Diego Vázquez responde y habla de la afición de Motagua que no tiene paciencia

¿Lo cataloga como un partido redondo?

No, lo catalogo como un partido bueno, que es lo que venimos haciendo en el torneo, el otro día también hicimos un buen partido, venimos bien, venimos en crecimiento, más allá del resultado lo importante es el esfuerzo, hoy hizo un gol un chico que lo venimos poniendo de a poco, son temas positivos, en esa banda jugaron Giancarlo Sacaza y Jonathan Argueta, son chicos de reservas, los dos van a seguir creciendo y eso nos pone contento.

Marlon Licona fue fundamental, ¿le complica la titularidad a Rougier en Costa Rica?

Tuvo intervenciones importantes, la verdad que muy bien, hizo un par de tapadas que fueron importantes para el equipo en momentos importantes donde si te hacían un gol obviamente cambiaba el ánimo, así que muy bien por Licona.

¿Considera que los aficionados del Motagua no le tienen paciencia? Tiene al equipo en la parte de arriba

No sé, hay que preguntarles a ellos. Respetamos a todos. En la calle siento el cariño de la gente, muy agradecida la gente, creo que en la etapa anterior logramos una era espectacular y ahora no sé, hay que preguntarles a ellos, quizás cuenta el tiempo en donde yo no estaba, yo estoy hace ocho meses de vuelta en el equipo, dos años no estuve, hay que tener en cuenta eso.

Prohibido fallar en Costa Rica

Hablamos del juego de hoy, cuesta mucho ganar un partido en esta cancha contra UPN, hoy no me cargo nada, vamos a paso a paso, el domingo pensaremos en lo que viene.