El preparador de porteros del Olimpia revela cómo fue su plan con Edrick Menjívar para atajar el penal a Auzmendi en la final

“Normalmente después de los partidos analizamos el juego y todo lo demás, y ya habíamos conversado con Menjívar un día antes que si le tocaba un penal que no se iba a mover, entonces se me acercó a la línea y me pregunta: ‘¿Me quedo parado?’ Bueno, eso es lo que habíamos pensado, pero ni te arrodilles ni te agaches, quédate parado”, le dijo Sergio López.

“Porque había hecho tres penales a la derecha y solo uno a la izquierda, donde me hace dudar Menjívar es cuando le marca que había pateado tres a la derecha, yo pensé que se lo iba a volver a patear ahí, pero no cambió y le pegó al medio y salió lo que habíamos planeado”, explicó Sergio López.

“Yo lo trato de controlar, a mí me gusta que sea un poco más serio y es arquero de la Selección, tiene que demostrar otras cosas, un poquito más de categoría porque no necesita hacer esas cosas, pero ahí estamos que lo corregimos, viendo cómo le hacemos”, dijo.

Sobre el título invicto del Olimpia, el preparador de porteros de los blancos expresó sus emociones.

“Para nosotros cada título es el más importante, la verdad lo sufrimos, tenemos la forma de vivir cada título y pensamos que si no se logra somos un desastre y no deberíamos presionarnos tanto, pero creo que el éxito de este comando técnico es ese. Pedro Troglio tiene ese poder, que cada partido tiene que entregar la vida, se pone tenso igual, no come, no duerme y eso le hemos contagiado al jugador hondureño, eso es lo que vive el jugador argentino, por eso logra lo que ha conseguido”, afirmó.

“Olimpia es grande y creo que puede seguir creciendo”, sentenció.