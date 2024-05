La gran preocupación de Miguel Falero previo a enfrentarse a Olimpia en el repechaje; las bajas del Real España

Estaremos con los muchachos que tienen condiciones, el equipo tratará de dar lo mejor, acabamos de terminar el último entrenamiento y estamos en condiciones para hacer un buen partido. Esos dos que no utilizaremos por lesión, no lleva que no tenemos un hospital.

A veces gasta y preocupa, vemos con insistencia, que se ve el vaso medio y hay una cosita contra Real España, entonces creemos que no lo merecemos, siempre que nos han llamado estamos aquí, perdiendo, empatando o ganando, siempre damos la cara. Tantos años en esto, vemos que hay... No quiero ser grosero, hay una persecución, estamos todos los días para trabajar. Se están ensañando demasiado y usan términos para dramatizar mucho, creo que soy claro y objetivo.

El próximo rival.

Vamos a enfrentar un equipo que es muy fuerte en ciertas cosas en el juego aéreo en ataque, saltando la presión en juego directo. Un mediocampo que le gusta tener la pelota y eso le da solidez, hay que combatir las torres en ataque y los volantes medios o internos que son de muy buen juego.

Igualdad en el reglamento, asimilar el criterio.

Hay mucha más paridad en el partido de lo que realmente parece, en estas instancias da lo mismo si entras como tercero, cuarto, quinto o sexto, ya que si tenés dos partidos y si terminás empatado lo definís en penales. Entonces, ¿por qué no confiar?, ¿por qué no ser positivos en hacer un buen partido y el triunfo?, y a la vez, reforzar los tres jugadores suspendidos, ya que eso sí nos preocupa. Fueron expulsiones extrañas ya que no se dieron dentro del campo, fueron dentro de un túnel, no puedo hablar con certeza del tema porque no estaba allí, pero sí que dimos ventaja de forma inocente en entrar en discusiones que no debimos porque sabemos que pasan cosas y es más fácil estar en contra de uno que en contra de otros. El partido será muy duro, el que cometa menos errores y sea más práctico y efectivo en el área rival, será el que se llevará el partido.

Con quiénes no cuenta por lesión y suspensión.

Por lesión Roberto Osorto y Sebastián Hernández, por sanción “Buba” López, Darixon Vuelto, Kennedy Rocha y Afronit Tatum.

Deberían de llegar limpios de tarjetas, cambiar eso en el reglamento.

Es una muy buena manera de proteger el espectáculo, no es favorecer la violencia y corrección. Si jugamos con el mismo reglamento todos, en Tocoa nos expulsan un jugador por hacer un penal que trata de esquivar y queda atrás, intención clara de no golpear al rival. Si leen claramente lo que dice el reglamento de la expulsión del penal, es clarísimo que no puede castigar dos o tres veces la misma falta. Si Tatum es castigado con un penal a favor del rival por la falta que comete no puede ser observado ni expulsado, es doble sanción en la jugada. Tatum no debió ser expulsado, el reglamento es claro y es penal, pero no debió ser expulsado el jugador y fuimos perjudicados. Espero no ser sancionado, conozco el reglamento (risas).