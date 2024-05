¿Trasnochar fue su peor enemigo? Bayron Méndez destapa el motivo de su silencioso retiro y la nueva faceta

Siempre se extraña, pero hay un punto en el que uno dice ya no quiero seguir en esto. No es fácil estar en el alto circuito y ser alguien criticado cuando no haces un buen juego, eso se extraña, pero también es desgastante.

Un mundial, destacar más en la Selección Nacional. El problema del visado es algo que también me cortó oportunidades, pero también tengo responsabilidad. Creo que pude haber hecho más en la H, me quedó esa espinita, un sabor amargo.

Me dejó muy buenas amistades, bonitos recuerdos, y lo más hermoso, aparte de mis hijos, es que cumplí mis sueños. El fútbol me llevó a vivir cosas que ni me imaginaba, eso es el algo que ni todo el dinero va poder comprar. Las anécdotas son las que le quedan a uno.

Eso lo viví al comienzo de mi carrera, uno va buscando un sueño. Me tocó afrontar eso en el Independiente de San Pedro Sula, luego en Platense, me daban cheques en blanco o no me brindaban comida en sede. Luego en mi carrera todo fue mejorando; sin embargo, volvés a un equipo pequeño a experimentar eso. En Honduras Progreso también pasé eso.

De todos los entrenadores que he tenido siempre me he quedado con algo bueno de ellos; sin embargo, el que me hizo a mí fue Domingo Romero.

Claro que sí, allá por 2013 los medios y la afición me tenían como el mejor jugador de la Liga Nacional, tal vez no lo era, pero sí estaba en un gran nivel.

Sin faltarle el respeto a los demás equipos porque también me tocó estar en Motagua, Olimpia es un equipo que trata a sus jugadores profesionalmente, ahí no hay que andar preguntando cuando pagan o peleando por el premio. En Olimpia teníamos cinco uniformes de entrenamiento, esas cosas hacen la diferencia.

¿Viviste tus mejores momentos con los leones?

Claro. Desde que llegué el primer día a los entrenamientos se nota, todo mundo con buenos tacos, los utileros profesionales y la afición te acoge muy bien. Decía yo, ‘pucha, qué bonito es aquí’.

¿Cuál fue ese fichaje frustrado tuyo?

Hay varias cosas que se pueden decir, pero no es el momento. Tuve una oportunidad de jugar en Cafetaleros de México y ahí comenzaron mis problemas con Olimpia porque no se llegó a un acuerdo y yo era un jugador importante para ellos. Yo quise dar ese salto porque no era una compra, iba a ser un préstamo por un año.

¿Después de ese episodio salís de Olimpia?

Sí, porque llegó Carlos Restrepo con otras ideologías con las que el 90% de los jugadores no estaban de acuerdo. Yo lo puedo decir abiertamente, él no fue legal conmigo y eso me afectó, por eso lo discutí con Osman Madrid porque ellos no querían que yo me fuera, es más Osman me dijo: ‘Bayron no te preocupes que este señor después que pierda tres partidos se va de la institución’ y al final así fue. Lo mandaron de vacaciones a Colombia.

¿De qué te arrepentís en tu vida?

No es que me arrepiento por la decisión, pero sí me apresuré en haber salido de Olimpia porque era como cuando uno duerme en una cama cómoda y Olimpia era esa cama. No tenía ningún problema dentro de la institución.

¿El fútbol te dejó más dinero o amigos?

Más amigos porque en el fútbol hondureño es difícil hacer dinero.

¿Quién es ese buen amigo que te dejó el fútbol?

Tengo muy buenos amigos, lastima ahora ya no tenemos buena comunicación; me llevo muy bien con Abidán Solis y con Noel Valladares. También con Jorge Claros, Óscar Salas y German Mejía.

¿Te consideras fiestero o eran rumores?

Honestamente no era de andar en fiestas, pero no era el jugador que más se cuidaba porque me desvelaba mucho y eso es uno de los peores errores que puede tener un jugador, eso me afectó mucho.

¿Trasnochabas mucho?

Es que eso viene desde niño, el desvelo fue como el pan de cada día, era una de las herramientas que me lastimó. Joven no se siente, ahora tengo 35 años y lo estoy resintiendo. Yo fui un niño rebelde, no hacía caso en casa y entonces prefería llegar a las 2:00 0 3:00 am por andar con amigos. Habían partidos en los que me sentía con sueño.