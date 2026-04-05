Mike Arana sorprende tras debut con Honduras y revela: "Me enseñaron cosas que aún no sabía"

Con solo 17 años, 2 meses y 9 días, el joven talento superó el récord que tenía Dereck Moncada , quien debutó en un partido oficial de Eliminatoria con 17 años y 11 meses ante Nicaragua.

Mike Arana hizo historia y se ha convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección mayor de Honduras durante el amistoso ante Perú.

Después de esta experiencia, el futbolista retornó a su equipo y ha podido expresar lo que ha significado este momento en su carrera.

"La viví muy bien, estuve con jugadores que tienen mucha experiencia en el extranjero y en la Liga Nacional. Me sentí muy bien al estar dentro de la cancha con ellos".

Rodeado de jugadores más experimentados y muchos de ellos a los que admirada como aficionado, el juvenil de Real España no escondió la emoción que esto generó.

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"Sentí una gran emoción de haberme puesto la camisa de la Selección Nacional absoluta".

El camino del fútbol no es fácil y aún más complicado poder vestir la camisa de la selección de Honduras, pero Arana logró este escalón a tan temprana edad.

"Fue un camino muy fuerte, he luchado mucho para lograr ese sueño, creo que mis madres me han ayudado mucho en el fútbol".

Arana fue un poco más allá y confesó que durante este proceso con la Bicolor ha marcado su vida: "Me enseñaron cosas que aún no sabía y cosas que puedo aprender más adelante".

Tras este debut con Honduras, el juvenil jugador de Real España se ilusiona que un día poder dar el salto al extranjero. "Salir al extranjero y poder hacer las cosas de la mejor manera".