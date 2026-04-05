‘Yío’ Puerto y Welcome castigan a Marathón: Platense hace valer su localía y saca un triunfo de oro en la jornada 16

Cuando mejor se veía el conjunto verdolaga, llegó el golpe de <b>Platense</b>. Al minuto 28, <b>Erick “Yío” Puerto </b>sacó un potente disparo desde fuera del área que, tras un leve desvío en <b>Henry Figueroa</b>, dejó sin opciones a <b>Jonathan Rougier</b>. El balón terminó en el fondo de la red y puso en ventaja a los escualos.<b>Platense </b>siguió insistiendo y al 32’ estuvo cerca de alargar su ventaja en el marcador con un remate lejano de <b>Edwin Solani Solano</b>, que obligó nuevamente a Rougier a volar para evitar el segundo tanto del conjunto local.La igualdad llegaría justo antes del descanso. Al minuto 45, el árbitro sancionó penal tras una acción de <b>Ángelo Norales </b>sobre <b>Damin Ramírez</b>. Luego de una revisión en el FVS, José Valladares confirmó la decisión. Desde los once pasos, <b>Rubilio Castillo </b>no falló y, pese a que Bonilla adivinó la trayectoria, no logró evitar el 1-1 al 45+3’.