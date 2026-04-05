Liga de Ascenso Honduras: Vida rescata empate y Brasilia pega primero en los octavos de final de ida

Este sábado empezó la fase de octavos de final ida con el desarrollo de dos encuentros: En primera instancia, Brasilia pegó primero y venció 1-0 a Boca Juniors en Río Lindo.

La actividad de la Liga de Ascenso continúa su desarrollo en su etapa cumbre, donde 16 equipos aún mantienen su sueño de escalar a la Primera División.

El único tanto del encuentro fue obra del jugador Christian Girón, anotación que da una ventaja a Brasilia y encarar el juego de visita ante Boca Juniors con un margen de error.



Las acciones sabatinas continuaron en la ciudad industrial, entre Honduras Progreso que enfrentó a los rojos del Vida, compromiso que finalizó 0-0 en el estadio Olímpico.

La ciudad de los zorzales vivió un encuentro muy peleado entre dos clubes, ex Liga Nacional, en esta de octavos de final en la segunda división del fútbol hondureño.

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Este resultado beneficia a los "Cocoteros", ya que caso de empatar en el duelo de vuelta, ya sea con goles o sin goles pasarían a la siguiente por haber terminado primeros de su grupo.

JORNADA DOMINICAL

La actividad continúa este domingo y el telón se abre en la ciudad de Trojes, el Paraíso, donde Hondupino recibe al Social Sol a partir de las 2:00 de la tarde.



El balón continuará rodando a las 3:00 de la tarde, pero en diferentes estadios: Arsenal SAO recibe en Cantarranas al CD Pirata.

Mientras que en el estadio Domingo Ortega de Quimistán El San Juan Huracán enfrentará al Pumas FC y en el Francisco Martínez de Tocoa, La Real Sociedad le hará los honores al Atlético Independiente.

En la Sultana del sur en el estadio Fausto Flores Lagos en el juego entre AFFI Academia ante Estrella Roja.

Cierra la jornada a las 4:00 de la tarde, con el compromiso entre Cruz Azul se enfrenta en el estadio Sergio Reyes al Santo Domingo Savio.



JUEGOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL



Hondupino vs Social Sol 2:00 pm



Arsenal SAO vs CD Pirata 3:00 pm

R. Sociedad vs A. Independiente 3:00 pm



San Juan vs Puma FC 3:00 pm

AFFI Academia vs Estrella Roja 3:00 pm

SD. Savio vs Cruz Azul Opoa 4:00 pm

