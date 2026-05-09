Hondupino y CD Brasilia se disputarán el título en la Liga de Ascenso

En el estadio Francisco Gaitán de Cantarranas, Hondupino consiguió su boleto tras empatar 1-1 frente a Arsenal Sao, resultado que le permitió avanzar gracias al 2-1 en el marcador global. El conjunto pinolero hizo valer la ventaja obtenida en la ida y terminó celebrando ante su afición.

El ascenso hondureño ya tiene a sus finalistas. Hondupino y CD Brasilia disputarán la gran final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso, luego de superar unas semifinales llenas de emoción este sábado.

La serie más dramática se vivió en Danlí. CD Brasilia empató 2-2 ante Estrella Roja en el estadio Marcelo Tinoco, mismo marcador que dejó el global 3-3 tras los tiempos extras.

Todo se definió desde el punto penal y el conjunto de Río Lindo terminó imponiéndose 5-4 en una extensa tanda de ocho turnos para sellar su clasificación a la final.

Con estos resultados, Hondupino y CD Brasilia definirán al nuevo campeón del torneo Clausura y el derecho de enfrentar a Estrella Roja en una finalísima por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras.

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Cabe recordar que Estrella Roja conquistó el pasado torneo Apertura, por lo que ahora espera al ganador del Clausura para disputar la serie definitiva donde estará en juego el boleto a la primera división y ocupar la vacante que dejó Victoria.