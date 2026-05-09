Hondupino y CD Brasilia se disputarán el título en la Liga de Ascenso

La serie más dramática se vivió en Danlí. <b>CD Brasilia empató 2-2 ante Estrella Roja</b> en el estadio Marcelo Tinoco, mismo marcador que dejó el global 3-3 tras los tiempos extras.Todo se definió desde el punto penal y el conjunto de Río Lindo terminó<b> imponiéndose 5-4 en una extensa </b>tanda de ocho turnos para sellar su clasificación a la final.Con estos resultados, <b>Hondupino y CD Brasilia definirán</b> al nuevo campeón del torneo Clausura y el derecho de enfrentar a Estrella Roja en una finalísima por el ascenso a la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras.</a></b>Cabe recordar que <b>Estrella Roja conquistó </b>el pasado torneo Apertura, por lo que ahora espera al ganador del Clausura para disputar la serie definitiva donde estará en juego el boleto a la primera división y ocupar la vacante que dejó <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/futbolistas-victoria-descenso-liga-nacional-jovenes-2026-GC30543577#image-1" target="_blank">Victoria.</a></b>