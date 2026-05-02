Segunda División

Hondupino se ilusiona y Estrella Roja amargó al CD Brasilia en el inicio de las semifinales del Ascenso

Se desarrolla la penúltima etapa del torneo Clausura de la segunda división.

  • Hondupino se ilusiona y Estrella Roja amargó al CD Brasilia en el inicio de las semifinales del Ascenso

    Hondupino sigue enrachado y Estrella Roja logró empatar en el cierre contra CD Brasilia. Fotos cortesía y Migiel Calderón.
2026-05-02

Las semifinales de ida del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras dejaron sus primeras emociones, con duelos cerrados y resultados que comienzan a perfilar a los posibles finalistas.

En el estadio Raúl Moncada de Trojes, Hondupino hizo valer su localía y se impuso por la mínima (1-0) ante Arsenal Sao. Janer Ortiz fue el anotador del único gol del encuentro al minuto 15.

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El conjunto local logró una ventaja corta, pero valiosa, que ahora deberá defender en el compromiso de vuelta si quiere sellar su boleto a la gran final.

Por su parte, en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo, CD Brasilia y Estrella Roja protagonizaron un empate 1-1 que deja la serie completamente abierta. Ambos equipos mostraron equilibrio durante los 90 minutos, por lo que todo se definirá en el segundo asalto.

Los de Ríos Lindo comenzaron ganando por medio de Emanuel Cadavid vía lanzamiento de penal al minuto 4 y en el 87, Julián Ávila se equivocó en el rechazo y el argentino Raúl "Pájaro" Benítez de globito venció al meta Walter la "Pantera" Sánchez

Con estos resultados, las llaves quedan al rojo vivo: Hondupino toma ligera ventaja, mientras que Brasilia y Estrella Roja dejan todo en suspenso en Danlí.

La vuelta promete emociones intensas, donde cualquier error puede ser determinante en la lucha por llegar a la final del Ascenso hondureño. Las fechas y horarios se determinarán en el transcurso de la semana.

SEMIFINALES DEL ASCENSO
CD Brasilia 1 - 1 Estrella Roja
Hondupino 1 - 0 Arsenal Sao.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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