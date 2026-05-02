Hondupino se ilusiona y Estrella Roja amargó al CD Brasilia en el inicio de las semifinales del Ascenso

Las semifinales de ida del torneo Clausura de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision" target="_blank">Liga de Ascenso de Honduras</a></b> dejaron sus primeras emociones, con duelos cerrados y resultados que comienzan a perfilar a los posibles finalistas.En el estadio Raúl Moncada de Trojes, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/definidos-los-semifinalistas-arsenal-sao-da-el-batacazo-y-remonta-al-savio-para-seguir-su-camino-rumbo-a-primera-ME30342842" target="_blank">Hondupino</a></b> hizo valer su localía y se impuso por la mínima (1-0) ante Arsenal Sao. Janer Ortiz fue el anotador del único gol del encuentro al minuto 15.