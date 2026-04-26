¡Definidos los semifinalistas! Arsenal SAO da el batacazo y remonta al Savio para seguir su camino rumbo a primera

Si hay un equipo fuerte, con mucho músculo de primera división es el Arsenal SAO, equipo de la pintoresca ciudad de Cantarranas en Francisco Morazán. El cuadro rojo dejó tendido al Deportes Savio.

En el propio patio, el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán, el Savio miró como un Arsenal bravo se impuso en una calurosa tarde y se convirtió en el último clasificado a semifinales del Clausura de la Liga de Ascenso.

El sábado hubo tres clasificados y son los dos equipos de el departamento de El Paraíso, Estrella Roja de Danlí y Hondupino de la fronteriza ciudad de Trojes, a un costado del vecino país, Nicaragua. Además del Brasilia FC de Río Lindo, Cortés.