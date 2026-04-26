Segunda División

¡Definidos los semifinalistas! Arsenal SAO da el batacazo y remonta al Savio para seguir su camino rumbo a primera

El equipo de Cantarranas, Francisco Morazán, venció 2-0 al Deportes Savio para remontar la llave y meterse entre los cuatro finalistas del Ascenso

  • ¡Definidos los semifinalistas! Arsenal SAO da el batacazo y remonta al Savio para seguir su camino rumbo a primera

    Los jugadores del Estrella Roja han demostrado que van en serio por lograr el título y pelear el ascenso directoo con el Estrella Roja de Danlí que ya tiene medio boleto en la mano. Foto cortesía
2026-04-26

Si hay un equipo fuerte, con mucho músculo de primera división es el Arsenal SAO, equipo de la pintoresca ciudad de Cantarranas en Francisco Morazán. El cuadro rojo dejó tendido al Deportes Savio.

En el propio patio, el estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán, el Savio miró como un Arsenal bravo se impuso en una calurosa tarde y se convirtió en el último clasificado a semifinales del Clausura de la Liga de Ascenso.

El sábado hubo tres clasificados y son los dos equipos de el departamento de El Paraíso, Estrella Roja de Danlí y Hondupino de la fronteriza ciudad de Trojes, a un costado del vecino país, Nicaragua. Además del Brasilia FC de Río Lindo, Cortés.

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El Arsenal SAO ahora se verá las caras con Hondupino, un rival que está jugando muy bien, mientras que el Estrella Roja se enfrentará al Brasilia. Aquí el campeón del Apertura que es el Estrella, sigue con el sueño vivo de conquistar el ascenso directo.

Una de las curiosidades que han dejado estos cuartos de final es que los históricos clubes que han tenido historia en primera como el Real Sociedad, Vida y Deportes Savio, fueron pulverizados por rivales que han jugado con el puro corazón.

El Arsenal SAO tiene un equipo muy fuerte y cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Óscar Salas, German El Patón Mejía, Sendel Cruz, Lesvin Medina, así como Jessé Moncada, todos con buen historial en grandes equipos como Olimpia, Motagua y Juticalpa FC.

El ganador del torneo Clausura se medirá al campeón del Apertura en una finalísima, en este caso al Estrella Roja, pero si los de Danlí son campeones en este Clausura, obtendrán su ascenso directo para ocupar el puesto que dejan ya sea Victoria o CD Choloma.

SEMIFINALES DEL ASCENSO
Estrella Roja vs Brasilia
Hondupino vs Arsenal SAO

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