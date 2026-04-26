¡Definidos los semifinalistas! Arsenal SAO da el batacazo y remonta al Savio para seguir su camino rumbo a primera

El Arsenal SAO ahora se verá las caras con Hondupino, un rival que está jugando muy bien, mientras que el Estrella Roja se enfrentará al Brasilia. Aquí el campeón del Apertura que es el Estrella, sigue con el sueño vivo de conquistar el ascenso directo.Una de las curiosidades que han dejado estos cuartos de final es que los históricos clubes que han tenido historia en primera como el Real Sociedad, Vida y Deportes Savio, fueron pulverizados por rivales que han jugado con el puro corazón.El Arsenal SAO tiene un equipo muy fuerte y cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Óscar Salas, German El Patón Mejía, Sendel Cruz, Lesvin Medina, así como Jessé Moncada, todos con buen historial en grandes equipos como Olimpia, Motagua y Juticalpa FC.El ganador del torneo Clausura se medirá al campeón del Apertura en una finalísima, en este caso al Estrella Roja, pero si los de Danlí son campeones en este Clausura, obtendrán su ascenso directo para ocupar el puesto que dejan ya sea Victoria o CD Choloma.<b>SEMIFINALES DEL ASCENSO</b><br />Estrella Roja vs Brasilia<br />Hondupino vs Arsenal SAO