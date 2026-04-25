Segunda División

Eliminados los dos favoritos: Se confirma el primer cruce de semifinales en la Liga de Ascenso de Honduras

Se realizaron tres de los cuarto juegos de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura.

  • Eliminados los dos favoritos: Se confirma el primer cruce de semifinales en la Liga de Ascenso de Honduras

    Hondupino es una de las revelaciones del torneo Clausura y están en las semifinales. Foto cortesía Hondupino.
2026-04-25

Tres de los cuatro partidos de vuelta por los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga de Ascenso de Honduras quedaron en la historia. Este domingo se completa el cuadro de las semifinales.

Sin embargo, un enfrentamiento está listo con lo sucedido este sábado 25 de abril y poco a poco el campeonato empieza a llegar a sun final.

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La Academia Verdeamarelha dejó eliminado en los cuartos de final a uno de los fuertes candidatos al título y que su plantel contó con muchos jugadores de experiencia.

Real Sociedad llegó al estadio Filiberto Meléndez en Río Lindo cuesta arriba derribo a un 4-0 que recibió en su propia casa en Tocoa. Para la vuelta dependían de una remontada épica. Eso no sucedió.

CD Brasilia cumplió con el pronóstico y venció con marcador de 2-1 a Real Sociedad para un global de 6-1 en este cruce de los cuartos de final.

Los dirigidos por Fredy Escobar conocieron horas después a sus próximos rivales en las semifinales. Se medirán al vigente campeón del torneo Apertura, el Estrella Roja.

En el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, El Paraíso, la Estrella del Oriente recibió a los Pumas FC de Las Vegas, Santa Bárbara. Todo terminó sin goles y un global de 1-1, pero el vencedor se definió en el mejor clasificado y fue para Estrella Roja.

En La Ceiba, específicamente en el estadio Municipal Ceibeño el Vida llegó con muchas ilusiones para volver a primera división recibiendo al Hondupino. El resultado fue un empate de 1-1 y los de Trojes, El Paraíso, avanzaron con global de 2-1.

Su rival se conocerá este domingo cuando se enfrenten en el estadio Sergio Reyes de la ciudad de Santa Rosa de Copán desde las 3 de la tarde: Santo Domingo Savio vs Arsenal Sao. Los Toros Bravos llegan con la ventaja a su casa gracias al 2-1 logrado en Cantarranas.

El Estrella Roja, campeón del torneo Apertura, se medirá al rey del presente Clausura en una finalísima por el boleto a la Liga Hondubet. En caso de ganar ambos campeonatos ascenderá de forma directa.

CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA DE ASCENSO

SÁBADO 25 DE ABRIL
Brasilia FC 2 - 1 Real Sociedad (6-1)
Vida 1 - 1 Hondupino FC (1-2)
Estrella Roja 0 - 0 Pumas FC (1-1) Clasificado Estrella Roja por mejor posición en la tabla.

DOMINGO 26 DE ABRIL
3:00 pm Domingo Savio vs Arsenal SAO (2-1).

SEMIFINALES
Brasilia vs Estrella Roja
Hondupino vs Savio o Arsenal Sao.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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