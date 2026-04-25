Espinel, el pecado de la derrota en Olimpia, quitó méritos a Real España y se acordó de Dereck Moncada: "Un 2-0 que lo den vuelta es delicado"

"Dramatizan porque los nueve no hacen goles", sentenció el uruguayo en la conferencia de prensa que tuvo un toque caliente, quien prefiere enfocarse en la resiliencia de un grupo que, pese a los tropiezos, se mantiene firme en la lucha por el campeonato.

Y recordó a Dereck Moncada, joven que él terminó de pulir para dar el salto y que este sábado 25 de abril se conoció que es nuevo fichaje del FC Lugano de la primera división de Suiza tras su paso destacado por Inter Bogotá en Colombia.



CONFERENCIA DE PRENSA: EDUARDO ESPINEL



¿Cree que le faltó algo tal vez a Olimpia para generar más ocasiones de gol o qué cree que hizo que no pudieran ser tan finos al arco?​​​​

Tal vez fueron dos tiempos diferentes donde estos partidos que son muy parejos, donde son rivales que están por el mismo objetivo. Cada detalle cuenta y creo que en el primer tiempo hicimos un buen trabajo, incluso con algunas ocasiones más de poder aumentar los goles que llevábamos de ventaja. Creo que el empate sobre la hora del primer tiempo de ellos, fue un golpe anímico muy grande para el equipo. Le dije a los jugadores que no estaban haciendo un mal partido, que no se quedaran con ese empate. Es parte del fútbol, teníamos que salir a jugar de la misma manera y nos costó, nos costó muchísimo.



Tenemos después, más en frío, analizar el partido qué fue lo que pasó, pero así mismo sin hacer el partido que hicimos en el primer tiempo. Tampoco el rival fue una cosa que tuvo ocasiones de goles. Creo que fue el único tiro largo que hay hace el gol. Tal vez en una otra, pero no lo recuerdo. Nosotros no producimos, no predijimos lo que habíamos hecho en el en el primer tiempo y creo que ahí fue el pecado de nosotros, de no poder sostener el resultado y aumentarlo, lo terminamos pagando caro por eso.



¿Por dónde cree que que se le escapa un poco el partido? Y segundo, profe, Derek Moncada logra llegar a un equipo europeo, usted que lo tuvo, ¿Qué le puede aconsejar y qué le deja esta situación de él?

En cuanto al partido que no pudimos sostener, yo creo que si bien bien, se analiza el ir ganando 2-0 y que te lo den vuelta es delicado, es un tema que hay que analizarlo, pero también no nos podemos... Soy muy positivo y no nos podemos quedar, porque cuando íbamos 2-0 el equipo hizo un buen partido. Entonces, no creo que los 90 minutos hayan sido muy malos. Hay que sostenerlo el primer tiempo y ver por qué no no hicimos el mejor trabajo en el segundo tiempo. Eso es lo es lo que más me preocupa. Y es parte del fútbol. El fútbol por eso es tan divino y es tan cambiante donde los resultados, las situaciones de juego se van dando vuelta permanentemente y bueno, no se ven muchos partidos de eso, pero aparecen y hoy creo que fue la realidad que pasó eso.

Y Dereck siempre feliz, porque uno lo quiere mucho y sabe cómo se inició, que crezca, nosotros estamos orgullosos y felices de que un jugador que lo tuvimos desde muy chico está creciendo a pasos agigantados.



¿Qué tanto tenían ustedes en mente que este partido podía ser una vara para lo que se puede venir en las triangulares?

A ver, no tiene nada que ver las triangulares con este partido, o sea, no no va a afectar nada. Lo que tenemos que nosotros saber es manejar qué es lo que pasó en el segundo tiempo que no pudimos sostener. Podrá haber una parte física, podrá haber por ahí una parte mental. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir lo más rápido posible porque ya el miércoles tenemos un partido y tenemos que ganar. Y en ese sentido es la preocupación más grande que tenemos, identificar qué fue lo que pasó hoy. Si fue un tema realmente del punto de vista físico, anímico o futbolístico, porque en definitiva, como digo, si viene el rival hizo lo suyo y puso todo lo que había que poner, tampoco fue un un rival que en los 90 minutos nos haya superado en situaciones de gol. Quedamos con la mano vacía y hay que replantearse algunas cosas para el próximo partido, seguramente.



Le remontan con 10 jugadores, ¿Cuesta darles esos méritos al equipo adversario cuando se gana así con un hombre?

No, no, no, tiene su mérito, ¿Cómo no? Tiene su mérito un equipo que queda con 10, lo que pasa en el fútbol y ha pasado, tienes que encontrar soluciones y por ahí encontró una solución en un solo remate que nos tiró al arco, hizo un gol y después lo cuidó y nosotros no tuvimos la la tranquilidad.



Profe, siente que hoy no cumplió el primer objetivo el Olimpia a falta de una jornada, no va a ser primero o segundo, no dependen de ustedes.

Ya lo he dicho muchas veces y la verdad que me molesta cuando me preguntan seguido la misma pregunta. Lo he dicho muchas veces que si bien Olimpia tiene que salir primero en todos los campeonatos, nosotros cerramos raya en mayo cuando termine el campeonato, ahí va a estar si conseguimos el objetivo o no. El objetivo de Olimpia es el que arrancó este campeonato y salió campeón. Y e primero que salga hoy en este campeonato y el sexto tiene las mismas posibilidades. Entonces, el objetivo más grande que tenemos nosotros es salir campeón y no tengo dudas que se va se está trabajando y los jugadores están dejando todo para como lo han hecho hasta ahora.



Tenemos a un Olimpia que no tiene ningún delantero con más de cuatro goles. ¿Cree que esto hace factura en los partidos grandes, ser contundente?

No me preocupa que los nueve no dan goles. Tampoco estamos en una mala posición. Ya que tan grave no es, ustedes están dramatizando porque los nueve no son goles. A lo mejor se reparte el goleo a veces en los equipos y es bueno que se reparte el goleo, porque cuando no hay un jugador, aparece otro, pero bueno, este no es una gran preocupación que los nueve hagan goles. Lo que sí puede ser una preocupación es el sexto en un campeonato, quinto, cuarto, para Olimpia ha sido una preocupación. Hoy era un partido que podíamos quedar primero y se está terminando el campeonato y los que van adelante son más o menos, porque si fueran fenómenos nos hubieran sacado mucha más diferencia con las ventajas que hemos dado nosotros en los que no hemos encontrado un goleador.