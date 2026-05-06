Rumbo a la gran final: Fechas y horarios de las semifinales de vuelta de la Liga de Ascenso de Honduras

La jornada arrancará a las 3:00 de la tarde con el duelo entre Arsenal Sao y Hondupino , será en el estadio Francisco Gaitán de la comunidad de Cantarranas, Francisco Morazán.

La emoción de la Liga de Ascenso de Honduras continúa este sábado 9 de mayo con la disputa de las semifinales de vuelta del torneo Clausura, donde cuatro clubes buscarán sellar su boleto a la gran final y mantener vivo el sueño del ascenso a primera división.

Una serie que llega con ventaja mínima para los de Trojes tras imponerse 1-0 en el compromiso de ida disputado en el estadio Raúl Moncada. Arsenal Sao tendrá la obligación de remontar en casa para evitar la eliminación y meterse en la pelea por el título.

Más tarde, a las 7:00 de la noche, Estrella Roja recibirá al CD Brasilia en el estadio Marcelo Tinoco, Danlí, El Paraíso, en una llave que quedó totalmente abierta luego del empate 1-1 en el primer encuentro celebrado en Río Lindo. Ambos equipos llegan con posibilidades intactas y prometen un cierre intenso en busca del pase a la final.

Las semifinales han dejado un ambiente de alta expectativa entre las aficiones, tomando en cuenta lo mucho que está en juego en la recta decisiva del campeonato. Cada gol puede marcar el destino de los clubes que sueñan con acercarse a la Liga Nacional.

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Estrella Roja está en la búsqueda del bicampeonato y del boleto automático de la primera división de Honduras. Pero si Hondupino, CD Brasilia o Arsenal Sao logran la copa, se jugará una finalísima donde el vencedor sube a la élite del fútbol catracho ocupando la vacante que dejó Victoria.



PROGRAMACIÓN SEMIFINALES DE VUELTA

Sábado 9 de mayo

• Arsenal Sao vs Hondupino – 3:00 pm

• Estrella Roja vs CD Brasilia – 7:00 pm