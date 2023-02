Milton Palacios al descubierto: Revive la mano contra Victoria, habla por primera vez del secuestro de su hermano y del histórico club que lo quiso

Graduado de licenciado en mercadotecnia, al frente de proyectos familiares, preparándose para ser entrenador y formando niños, así es la nueva vida del multicampeón nacional y exseleccionado hondureño, Milton Palacios, el mayor de la dinastía de hermanos que le dejó cosas importantes al fútbol hondureño.



Ha pasado más de una década desde que colgó los tacos y se la pasa por La Ceiba muy tranquilo, lejos de los focos que lo asediaban en su época como futbolista, con su familia y amigos. De repente va a la pulpería y más de alguna persona le recuerda episodios de su carrera, pero hasta ahí. El otrora defensor central atendió con mucha disponibilidad y alegría una video llamada de Diario DIEZ. “Es un gusto y me alegra por la oportunidad de poder hablar de fútbol, algo que tanto nos apasiona”, comenzó la extensa charla donde se abordaron temas de mucho intereses que fueron sacados del baúl de los recuerdos.

Milton José Palacios Suazo nos habló del proyecto que tienen junto a sus tres hermanos de un centro de alto rendimiento en el Complejo Wilson Palacios para reclutar y formar jugadores de todo el país con la misión de llevarlos al exterior, el gran objetivos es reabrir el mercado europeo. Asimismo nos cuenta sobre la actualidad de los Palacios, se refirió a lo que representa su padre Eulogio Palacios para él y reveló detalles de la pesadilla que vivieron con el secuestro de su hermano Edwin en 2007 y que siete meses después apareció sin vida. Además, no se amarró la lengua y fue muy sincero al hablar de la mano que no sancionó Benigno Pineda en la final entre Olimpia y Victoria en el estadio Nacional. “Yo digo la verdad: sí fue mano”. -LA ENTREVISTA CON MILTON PALACIOS- ¿Qué ha sido de Milton Palacios? Me la he pasado entre estudiando y afinando algunos proyectos familiares, así ha sido mi vida tras mi retiro que fue hace unos 10 años más o menos. Terminé la licenciatura en Mercadotecnia, estoy encargado del complejo Wilson Palacios y he sacado algunos cursos de entrenador en México, Costa Rica y algunas licencias aquí en el país. Sabemos que has estado en lo que la proyección de niños y jóvenes, ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido muy bonita, he trabajado con muchos niños desde los cuatros años hasta categorías juveniles. Hoy tenemos alrededor de 100 a 150 niños, me siento argulloso porque estamos ayudando a la comunidad a que se puedan enfocar y desarrollar en el fútbol.

¿Qué más proyectos se vienen de la mano de los Palacios? Ahora mismo estamos trabajando con mis hermanos para hacer un centro de alto rendimiento para el beneficio de la juventud y vamos a comenzar a reclutar niños con las condiciones necesarias en todo el país. Estamos construyendo habitaciones climatizadas para poder tenerlos aquí, el proyecto va por buen camino, ya tenemos los entrenadores y solo nos faltan algunas licencias porque en Honduras es bien difícil porque yo en tres años solo pude sacar la Licencia D y C, es increíble que en México ya soy entrenador y acá no. ¿Hay otros ex jugadores que son parte de ese equipo de entrenadores Jerry Palacios, Johnny Palacios son entrenadores nacionales con licencia C y hay otros que son jugaron en segunda división (Julio Sambulá y Carlos Varela) también nos han ayudado en su momento Milton ‘Tyson’ Núñez o Carlos ‘Calolo’ Palacios. Wilson es el máximo aportador del proyecto, ¿Cómo esta él? Siempre está pendiente de todo por aquí, de hecho, está viniendo bastante seguido al país. Wilson será el encargado de la representación de los muchachos que logren salir del centro de alto rendimiento. Se vienen cosas grandes para la formación de niños en Honduras.

¿Tienen alianzas con equipos en el exterior? Sí tenemos varias y queremos ir en crecimiento, esto lo queremos fomentar en los equipos de la Liga Nacional y hemos estado en pláticas con algunos de ellos.

¿Es Olimpia? Ja, ja, ja, es curioso que tengamos algunas pláticas con varios equipos, pero ninguna es Olimpia, por ejemplo, yo jugué ocho años en Olimpia, Wilson también, Johnny jugó 15 y Jerry fue el más intermitente, pero también estuvo. Cuando nosotros éramos jugadores activos nosotros teníamos un equipo que se llama Club Atlético La Merced que era de Liga Mayor, pero después de que todos nos retiramos perdimos comunicación con Olimpia. ¿Internacionalmente con qué equipos tienen apego? Con la Liga Deportiva Alajuelense hemos tenido la oportunidad que varios jugadores nuestros hayan ido a hacer pruebas a Costa Rica, pero queremos abrirnos una puerta más grande y esa es Europa. ¿Qué jugadores que salieron del complejo Wilson Palacios han salido a Liga Nacional? Los tres hermanos Meléndez, Cristopher Meléndez, Jonathan Núñez, Danilo Palacios y muchos más que han pasado por las manos nuestras y se han podido desarrollar. Ahora está un muchacho de apellido Klerman que es un caracol que está en las reservas del Real España y en cualquier momento lo van a ver haciendo goles en primera división.

Los Palacios eran muy asediados en su época de futbolistas, ¿Cómo es la vida ahora detrás de ese foco? Pues más tranquilo, cuando eres jugador activo te buscaban entrevistar entre dos a tres veces, yo fui el primero que se retiró de mis hermanos y les dije que después del fútbol había que buscar otra cosa que hacer. Por eso terminé mi universidad y me he estado preparando. Quiero consultarte, ¿Qué representa para ti el nombre Eulogio Palacios? Para mí es un orgullo ser hijo de este hombre, Eulogio Palacios fue uno de los primeros garífunas en venir de la zona de Colón a La Ceiba en aquellos tiempos cuando se tardaba una semana venirse en goleta desde Iriona. Él se trajo a sus amigos y familiares a trabajar aquí de amos de casa y hoy es el padre de los hermanos Palacios. Mi papá nunca tuvo la intención que sus hijos fueran futbolistas a pesar de que jugó con el Victoria en los años 60’ y está el día de hoy se siente orgulloso junto a mi madre de lo que hemos logrado.

Nunca en la historia tres hermanos habían jugado juntos en un Mundial y los Palacios lo hicieron. Solo tú faltaste... Sí, de utilero me hubieran llevado, ja, ja, ja. No la verdad que para Sudáfrica 2010 tuve mucho trabajo y lo tuve que ver por televisión, a Brasil 2014 sí pude ir. Ahí si estuvimos los cuatro, dos como espectadores y dos de jugadores. Milton, tú fuiste jugador activo más de una década, pero ¿ser futbolista en Honduras te deja plata? Yo comencé en esto del fútbol profesional en 1998 y en 1999 fuimos con una gran generación al Mundial Sub-20 después todos nos dispersamos por varios equipos, a mí me compró el Victoria, ahí logré ser hasta capitán con 20 años y no subí de ganar 5,000 lempiras, luego en 2001 me fui para Olimpia y ahí se me multiplicó seis veces lo que ganaba. El fútbol aquí si te sabes organizar logras hacerte de tus cosas, pero no te va a dejar cinco millones lempiras para que montes tu negocio. No creo que un jugador hondureño gane aquí más de 10,000 dólares, un extranjero sí.

Tu historia tiene muchos capítulos te quería comprar el Colo Colo de Chile pero todo se cayó, ¿te frustró eso? No solo con Colo Colo tuve posibilidades de jugar. Ese partido ante el equipo chileno hay una gran anécdota, mirá que ese día andaba el ‘Bambam’ Zamorano, él venía de ser campeón goleador en la liga de España con el Real Madrid y el Colo Colo andaba haciendo una gira y vinieron a Honduras. Recuerdo que el estadio Nacional fue un llenazo y me quedó una dividida contra el ‘Bambam’ y me grita Hendry Thomas échatelo (risas) y le digo yo ‘no hermano no seas así ¿cómo nos vamos a llenar al que nos llenó el estadio? no seas así’. Ese día hice un buen partido y a los días se hizo público que ellos querían que jugara en ese equipo, pero no se dio porque Olimpia estaba pidiendo 600,000 dólares y ellos no podían pagarlos. En todo lo bueno que les ha pasado hubo un momento muy triste en sus vidas y fue la muerte de su hermano Edwin, ¿cómo vivieron esa pesadilla? Fue una situación muy dura que aún la arrastramos y así va a ser durante todo nuestra vida, el tema de un secuestro eso es peor que la muerte porque vivís con una preocupación exagerada eso le hace daño a toda una familia y a un país. Hemos sabido seguir adelante porque hay más parientes que dependen de nosotros.

¿Era inalcanzable el monto económico que pedían en ese momento? No me acuerdo, pero sí era una cantidad fuerte, a nosotros nos pasa esa situación porque Wilson Palacios se va para la Premier League. En ese tiempo no nos acercábamos ni por poco a esa cantidad de plata que estaban pidiendo. Esto sí lo voy a decir, en ese tiempo estaba en Marathón y el presidente Yankel Rosenthal nos dio la mano y puso a disposición un dinero para que solventáramos el problema, la gente de Olimpia también ayudó y se los agradecemos de gran manera ¿Cuánto cambió sus vidas luego de esto? En todo sentido, pero gracias a Dios seguimos aquí. Tuvo un impacto muy fuerte más que todo en mi madre y mi padre que todavía lo resienten. ¿La dinastía Palacios sigue en el fútbol nacional o no ha seguido después del retiro de Johnny Palacios? Tenemos algunos primos y sobrinos que siguen jugando, el hijo de Jerry jugó en Motagua hace una temporada, pero tuvo que salir porque tenía que graduarse del colegio, él es el vínculo más cercano. En mi caso tengo más hijas mujeres y tengo uno, pero todavía está pequeño, Wilson igualmente tiene algunos pequeños.