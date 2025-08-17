Motagua le arrebató el triunfo a Marathón: en cinco minutos empató el Clásico de las "Emes" cuando parecía imposible

La jornada cinco del Apertura no pudo tener un cierre tan espectacular y dramático como el que nos regalaron anoche Motagua y Marathón que se repartieron puntos tras un vibrante y partido de locos luego de igualar 3-3 en el Nacional. Desde antes del inicio del juego hubo polémica por la alineación de Henry Figueroa, quien no estaba en la nómina de los árbitros, pero sí en la de Lavallén; esto hizo que el partido tuviera una demora de 10 minutos, pero cuando el árbitro pitó, comenzó el festival de goles en el Chelato. Alexy Vega volvió a ser nuevamente el mejor del Marathón y pudo firmar un triplete que le diera el triunfo y por ende el liderato, pero se arrugó al fallar un lanzamiento penal que fue bien contenido por Luis Ortiz. El guardián de Motagua lo celebró como triufno, pues evitó la cuarta derrota del azul en el torneo.

El verde pega primero. Como si se tratara de un premio después de la polémica alineación, Henry Figueroa se encargó de abrir la lata. El central se fue al ataque y él mismo generó la acción tras recuperar una pelota; envió un pase abierto a Damín Ramírez quien se la devolvió al corazón del área y el sampedrano se lanzó con todo para el 1-0. Marathón tomó el control de los mandos y Motagua fue sometido, los dirigidos por Javier López no encontraban dar dos pases seguidos. Pablo Lavallén le montó una telaraña en el centro del campo que los amarró. Esos detalles en la marca y la triangulación de jugadas que hacían Isaac Castillo, Alexy Vega y Brian Farioli, fue el faro que mantuvo al Marathón pisando área rival. Ocho minutos más tarde vino la primera diana de Alexy Vega, el zurdo recibió un pase profundo por la banda y cuando se enfiló, sacó un potente bombazo que cruzó al portero Ortiz y se le venía la noche al Ciclón Azul. Las caras de los jugadores locales y la del técnico Javier López era un poema, estaban viendo como el verde, comía terreno y perforaba la zaga como quien pasa cuchillo en mantequilla.

Sin embargo, cuando Motagua vivía una tribulación, apareció una jugada a balón parado. Tras un cobro de tiro de esquina y un cabezazo de Marcelo Santos al palo, la pelota quedó picando y apareció Jonathan Núñez para recortar distancias y calmar las aguas en un bravo coloso capitalino que estaba en silencio. Una jugada después Vega pudo hacer el tercero para los sampedranos, se quitó con facilidad una marca de un zaguero, eludió al portero Ortiz pero su remate iba muy suave, lo que hizo que Marcelo Santos lo sacara de la raya y evitar otro tanto. Javier López tuvo que mover el equipo, metió a Mathías Vázquez y sacó a Maicol Cabrera que parecía que andaba de turismo en el Nacional, sin tocar pelota. El hijo de la Barbie probó con un cabezazo que fue rechazado por Samudio. Así terminó el primer tiempo y en el complemento, el verde volvió a poner de rodillas a unas águilas que estaban deprimidas. Alexy Vega apareció otra vez para cruzar a Luis Ortiz de primera, todo nació luego de una jugada monumental de Damín, quien de espaldas al marco lo habilita como con la mano para el 3-2.