Motagua le arrebató el triunfo a Marathón: en cinco minutos empató el Clásico de las "Emes" cuando parecía imposible

La jornada cinco del <b>Apertura </b>no pudo tener un cierre tan espectacular y dramático como el que nos regalaron anoche <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-vs-marathon-en-vivo-hora-canal-transmision-liga-nacional-honduras-EG27036233" target="_blank">Motagua y Marathón</a></b> que se repartieron puntos tras un vibrante y partido de locos luego de igualar 3-3 en el Nacional.Desde antes del inicio del juego hubo polémica por la alineación de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/henry-figueroa-bodden-cambio-mas-rapido-de-la-historia-el-insolito-error-que-cometio-marathon-en-la-alineacion-ante-motagua-JG27039617" target="_blank">Henry Figueroa</a></b>, quien no estaba en la nómina de los árbitros, pero sí en la de <b>Lavallén</b>; esto hizo que el partido tuviera una demora de 10 minutos, pero cuando el árbitro pitó, comenzó el festival de goles en el Chelato.<b>Alexy Vega </b>volvió a ser nuevamente el mejor del <b>Marathón </b>y pudo firmar un triplete que le diera el triunfo y por ende el liderato, pero se arrugó al fallar un lanzamiento penal que fue bien contenido por <b>Luis Ortiz</b>. El guardián de <b>Motagua </b>lo celebró como triufno, pues evitó la cuarta derrota del azul en el torneo.