Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia celebra, Marathón es sorprendido por Motagua y Victoria queda en el sótano

<b>Olancho FC </b>mostró contundencia y derrotó con autoridad 2-0 a <b>Génesis PN</b>. Los Potros llegaron a 10 puntos y se colocan en la cuarta posición, confirmando su buen momento. Los perrunos se estancaron con tres puntos y son octavos en la clasificación.<b>Platense</b>, la gran sorpresa del campeonato, se mantiene con nueve puntos en la quinta plaza, mientras que <b>Lobos UPNFM </b>alcanzó ocho unidades bajo la dirección de <b>Salomón Nazar </b>y ocupa el séptimo lugar. Por último, <b>Victoria </b>sigue sin sumar y se hunde en el sótano con cero puntos.