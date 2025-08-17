Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia celebra, Marathón es sorprendido por Motagua y Victoria queda en el sótano

La jornada 5 del Apertura 2025 cerró con emociones de sobra en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Motagua y Marathón protagonizaron un emocionante empate 3-3 en el Clásico de las "Emes". El Monstruo Verde parecía encaminado a una victoria cómoda al ponerse 3-1 arriba hasta el minuto 55, pero el Ciclón Azul sacó orgullo y en apenas cinco minutos logró igualar el marcador cuando parecía imposible.

Con este resultado, Marathón llegó a 10 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla, dejando escapar la posibilidad de ser líder. Motagua, por su parte, sumó su primer punto en el torneo, aunque sigue en la novena plaza, muy lejos de los puestos de clasificación. En Danlí, Juticalpa hizo valer su localía y se impuso 3-2 sobre CD Choloma. Los Canecheros alcanzaron 8 unidades y se ubican sextos en la clasificación. Los maquileros, en cambio, siguen en problemas y apenas suman un punto, ocupando la décima casilla. Ayer sábado, Olimpia y Real España se enfrentaron en el clásico nacional en un duelo que terminó en un deslucido 0-0. El León respita tras el empate entre Marathón y Motagua porque se mantiene como líder con 11 unidades, mientras que la Máquina es tercera con 10 puntos.

Olancho FC mostró contundencia y derrotó con autoridad 2-0 a Génesis PN. Los Potros llegaron a 10 puntos y se colocan en la cuarta posición, confirmando su buen momento. Los perrunos se estancaron con tres puntos y son octavos en la clasificación. Platense, la gran sorpresa del campeonato, se mantiene con nueve puntos en la quinta plaza, mientras que Lobos UPNFM alcanzó ocho unidades bajo la dirección de Salomón Nazar y ocupa el séptimo lugar. Por último, Victoria sigue sin sumar y se hunde en el sótano con cero puntos.