Olimpia tiene una misión: Los Albos salieron rumbo a El Salvador para sellar su clasificación en Copa Centroamericana

Un triunfo en este partido sería vital para <b>Olimpia</b>, ya que les aseguraría un lugar en los cuartos de final de la <b>Copa Centroamericana, </b>campeonato que los melenudos ya saben lo que es ganarlo, pero también han sufrido duros golpes.En las últimas dos ediciones del torneo, los Albos quedaron eliminados en la fase de grupos bajo la dirección de <b>Pedro Troglio</b>. Ahora, con <b>Espinel </b>al mando, el <b>Olimpia </b>está a un paso de romper esa mala racha y avanzar más lejos que nunca en la competencia.