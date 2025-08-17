Olimpia tiene una misión: Los Albos salieron rumbo a El Salvador para sellar su clasificación en Copa Centroamericana

El Olimpia se prepara para continuar su buen momento en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. Este domingo, el equipo comandado por Eduardo Espinel partió hacia El Salvador, con el objetivo de mantener su racha invicta en el torneo. La delegación melenuda llegó al Aeropuerto Ramón Villeda Morales por la tarde y abordó el vuelo que los llevaría al país cuscatleco, donde enfrentarán al Águila en la tercera jornada de la competencia internacional.

El equipo se encuentra motivado tras un inicio prometedor en la Copa, con victorias en las dos primeras jornadas. Sin embargo, el último encuentro en la Liga Nacional de Honduras no fue tan positivo para ellos. Y es que, en la jornada 5 del Torneo Apertura 2025, Olimpia no pudo romper el empate 0-0 contra Real España, un equipo que había sufrido una dolorosa derrota ante Municipal (2-1). A pesar de la falta de goles, el equipo de Espinel se mostró sólido en defensa, aunque la ofensiva no estuvo a la altura de las expectativas. El próximo desafío será el martes 19 de agosto, a las 8 de la noche (hora de Honduras), cuando los Albos se enfrenten al Águila en el imponente Estadio Cuscatlán de El Salvador.

Cabe mencionar que el equipo viajó con el plantel completo para este compromiso, aunque hay dudas sobre la participación de dos jugadores clave: Jorge Álvarez y Carlos 'Mango' Sánchez, quienes son incertidumbre para el duelo porque están regresando de una lesión.