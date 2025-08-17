Liga Nacional

Olimpia tiene una misión: Los Albos salieron rumbo a El Salvador para sellar su clasificación en Copa Centroamericana

El equipo de Eduardo Espinel salió rumbo al país cuscatleco con un objetivo claro: sellar su clasificación en Copa Centroamericana.

    Olimpia salió este domingo desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales con rumbo a El Salvador para enfrentar a Águila. (FOTOS: Franklin Muñoz)
El Olimpia se prepara para continuar su buen momento en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. Este domingo, el equipo comandado por Eduardo Espinel partió hacia El Salvador, con el objetivo de mantener su racha invicta en el torneo.

La delegación melenuda llegó al Aeropuerto Ramón Villeda Morales por la tarde y abordó el vuelo que los llevaría al país cuscatleco, donde enfrentarán al Águila en la tercera jornada de la competencia internacional.

Espinel da la cara tras agrio empate entre Olimpia-Real España y responde al pobre espectáculo: "No escuché al público"

El equipo se encuentra motivado tras un inicio prometedor en la Copa, con victorias en las dos primeras jornadas. Sin embargo, el último encuentro en la Liga Nacional de Honduras no fue tan positivo para ellos.

Y es que, en la jornada 5 del Torneo Apertura 2025, Olimpia no pudo romper el empate 0-0 contra Real España, un equipo que había sufrido una dolorosa derrota ante Municipal (2-1). A pesar de la falta de goles, el equipo de Espinel se mostró sólido en defensa, aunque la ofensiva no estuvo a la altura de las expectativas.

El próximo desafío será el martes 19 de agosto, a las 8 de la noche (hora de Honduras), cuando los Albos se enfrenten al Águila en el imponente Estadio Cuscatlán de El Salvador.

Olimpia viajó este domingo a El Salvador para enfrentar a Águila en la Copa Centroamericana. (FOTOS: Franklin Muñoz)

Cabe mencionar que el equipo viajó con el plantel completo para este compromiso, aunque hay dudas sobre la participación de dos jugadores clave: Jorge Álvarez y Carlos 'Mango' Sánchez, quienes son incertidumbre para el duelo porque están regresando de una lesión.

Real España y Olimpia igualan en el Morazán en un gris partido sin goles que tuvo tintes de polémica

Un triunfo en este partido sería vital para Olimpia, ya que les aseguraría un lugar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, campeonato que los melenudos ya saben lo que es ganarlo, pero también han sufrido duros golpes.

En las últimas dos ediciones del torneo, los Albos quedaron eliminados en la fase de grupos bajo la dirección de Pedro Troglio. Ahora, con Espinel al mando, el Olimpia está a un paso de romper esa mala racha y avanzar más lejos que nunca en la competencia.

