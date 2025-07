Motagua está en problemas con dos de sus fichajes: "Un jugador va donde quiere, no lo pueden obligar”

El tema con Crisanto Peña es porque, después de que el jugador fuera presentado con Motagua y más cuando se le convocó a la 'H' apareció el Juticalpa FC aduciendo que aún mantiene contrato con la institución, situación que mantiene en vilo la anexión del jugador al equipo azul.

Desde el entorno motagüense esperan que la resolución del TNAF sea favorable al jugador ya que este, mientras está concentrado con Honduras, mantiene un litigio con el club canechero, quienes en la primera audiencia no llevaron ninguna prueba que confirmara el convenio entre ambas partes.

“Él ya está con sus abogados, está pidiendo su finiquito al Juticalpa. Yo no sabía de todo eso, a mi sorprendió eso, su agente nos dijo que estaba libre, le pregunté todavía y me enseñó el contrato donde se le había vencido, fue a la Liga el contrato que tenía registrado”, mencionó Emilio Izaguirre a TVC.

“Después Juticalpa apareció diciendo que tenía contrato, entonces nos confundió un poco, pero él lo aclaró, contrató unos abogados de su parte, esperamos contar con él, esperamos que esto no sea un problema. El jugador va donde él quiere y uno no puede obligar a un jugador a retenerlo, esto es así que muchos equipos se molestan cuando no quieren seguir ahí”, concluyó diciendo.