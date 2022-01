$!Motagua presenta al delantero argentino Franco Olego como nuevo fichaje para la temporada 2022

“Sinceramente lo de la edad no me fijo, me siento bien, hay jugadores que con menos edad se retiran del fútbol porque el físico les dijo ‘basta’ y en mi caso no. Vengo de jugar en el fútbol ecuatoriano que físicamente es impresionante, estos últimos tres meses estuve en el Olimpo de Bahía Blanca en una categoría que es muy difícil y que también es física y me he sentido bien”, manifestó a DIEZ.

Olego, quien sumará su tercera experiencia fuera de Argentina tras hacerlo en Chile y en Ecuador, llega a Honduras después de un 2021 irregular en su carrera ya que en el último semestre apenas anotó tres goles disputando seis partidos, según los reportes de Soccerway.