Agustín Auzmendi enciende las alarmas en Motagua tras ser relegado al repechaje: “Nunca me había tocado tener lesiones así”

“Nos faltó todo, el equipo no estuvo bien, ni fino. Fue mal partido y debemos mejorar para la próxima. Esto me preocupa mucho, pero hay que darle vuelta rápido a la página. Me voy molesto, triste, decepcionado, todo”, acotó el argentino cuándo le consultaron sus sensaciones luego de la derrota.

Auzmendi, desde el punto penal, anotó el gol del descuento para Motagua y sumó así su gol 14 del campeonato Apertura 2023, sin embargo, el atacante terminó el partido lesionado y teme a perderse el repechaje ante Olancho FC.

“Estoy con una molestia muscular, habrá que hacer un estudio para ver cómo estoy, esperamos que no sea nada. Nunca me había tocado tener lesiones musculares por lo que no sé si es grave, tenemos que realizar exámenes para conocerlo”, mencionó.