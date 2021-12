$!Muere ‘Maradonita’ Cruz, el talentoso progreseño que estuvo cerca de jugar en el Barcelona de España

Gracias a las gestiones de Chelato Uclés (QDEP), el FC Barcelona de España intentó llevárselo cuando el club presumía de estrellas como el propio Diego Maradona y otras figuras como el alemán Bernd Schuster y el español Andoni Zubizarreta.

Cuando tenía todo listo para cruzar el otro lado del charco y vestir la camiseta azulgrana, una nueva lesión apagó el sueño de Cruz. Con 17 años, su contrato con el equipo catalán era un hecho, pero una fractura en la rodilla en un duelo previo contra el Vida lo mandó al quirófano y tiró a la basura sus esperanzas de ir a la liga española.

‘’Yo no me logro recuperar de esa frustración porque estaba muy ilusionado de jugar en el Barcelona para demostrar de lo que era capaz de hacer con el balón en los pies. A vece le pregunto a Dios: ¿por qué me dio tanto talento si no me dejaría triunfar?’’, expresaba el ‘Maradonita’ en una entrevista que concedió en 2017.