‘Muma’ Bernárdez se lleva de encuentro a “los cuatro fantásticos” del Olimpia y revela por qué no salen a Europa

“Yo era titular y capitán en Motagua y al Anderlecht fui a comer banca, para eso hay que estar consciente que las transiciones cuestan, el que no está bien asesorado, se regresa a ser figura en la Liga Nacional”, expuso.

“A los mediocampistas del Olimpia no les da el físico para jugar en Europa, aquí van a quedar campeones las veces que quieran, pero para jugar en el top tienen que fortalecerse más, los miro muy delgados, la masa muscular y las piernas tienen que ser más fuertes porque allí se juega sábado y miércoles y hay que estar listos”, razonó el ‘Muma’ Bernárdez.

Afirmó a su vez que varios exjugadores de su camada que fue a dos mundiales consecutivos han querido ayudar a la Federación de Fútbol de Honduras, pero se han encontrado con una barrera muy grande.

“No nos dan chance de acercarnos y transmitir nuestra experiencia. No pretendo ser millonario, pero el fútbol me dio todo, la Federación y dirigentes de Liga Nacional no nos dejan acercarse y así es bien difícil” concluyó diciendo el dos veces mundialista con Honduras en 2010 y 2014.