$!Nahún Pérez, el fichaje que Pedro Troglio intentó llevarse de Olimpia al San Lorenzo de Almagro

La partida de Pedro Troglio al San Lorenzo de Argentina causó mucha tristeza en el aficionado olimpista, pero cierta ilusión dentro de la plantilla, luego de la posibilidad de ser fichado con el timonel. Curiosamente más allá de poner la mirada en un futbolista, el técnico argentino puso su mirada en el gerente deportivo, Nahún Pérez, a sus 41 años, oriundo de San Pedro Sula, pero con raíces en Santa Bárbara, apasionado del club, y quien se convirtió en la mano derecha en su logística. Después de cuatro años y tres meses de formar parte de la logística del Olimpia, la oportunidad de poder irse por primera vez al extranjero en la parte deportiva se le abrió con Pedro Troglio, quien había prometido llevarlo al momento de su salida. “El profe habló conmigo dos días después de haber firmado con San Lorenzo y me ofreció la oportunidad de llegar al club para que siga aprendiendo más, pero aquí en Olimpia estoy agradecido con don Osman (Madrid), quien fue el que me trajo de un equipo modesto (Honduras Progreso), yo venía aprendiendo”. Graduado de Relaciones Industriales y con muchos sueños y retos en su vida, Nahún Pérez confiesa que fue una etapa dura en su vida para tomar una determinación que podría cambiarle su camino. “Le dije que no era fácil decir sí y ya me voy mañana, porque hay que hablar con la directiva, el tema familiar que no es fácil y por los negocios que me dedico de telefonía celular. Por eso le dije que un poco más adelante se pueda dar”.

La amistad de Troglio y Pérez se construyó a tal grado que la promesa ya estaba planteada desde mucho antes de conocerse que el técnico argentino se marcha del Olimpia. “Él ya me había dicho que si se iba a otro club, él me iba a llevar y ahí estaba cumpliendo su palabra. Yo aparte del trabajo que tengo acá con mis responsabilidades de las logísticas del club, pues tenía algunas cosas personales que les resolvía a los cuatro: Troglio, Martín, Reggi y López, yo estaba de mil uso para ellos. Fue sorprendente y halagador que me haya tomado en cuenta”. Nahún Pérez es el encargado de toda la gestión en la logística del Olimpia, tema de canchas de entrenamiento, hidratación, transporte, hoteles y las inquietudes de los jugadores se las transmite a los directivos. HOMBRE DE NEGOCIOS QUE SE METIÓ AL FÚTBOL

Graduado de una licenciatura, pero con una pasión por el comercio, Nahún Pérez, se dedicaba a la venta de celulares en el centro de San Pedro Sula, donde logró construir dos sucursales. Sin pensarlo comenzó a ligarse al fútbol y el Honduras Progreso le abrió las puertas sin pensar que ello que demandaría mucho tiempo. “Pensé que solo eran tres horas que me iba quitar durante los entrenos, pero me quitó el tiempo y fui dejando los negocios, luego me tocó irme a Olimpia”. También confiesa que: “Toda mi familia es Olimpia, yo también y cuando don Osman (Madrid) me ofreció la oportunidad, fue una gran alegría. Yo quería estar aquí y aquí las cosas fueron más fáciles que en el Honduras, donde era complicado conseguir cancha, transporte, el pago de los jugadores” BAJO EL MANDO DE CUATRO TÉCNICOS EN EL OLIMPIA

Para el mes de octubre de 2017 comenzó su gran desafío en el Olimpia, donde le tocó compartir con el técnico colombiano Carlos Restrepo. “Yo llegué cuando Olimpia fue castigado por el tema de la bengala ante el equipo de El Salvador, pero yo ya tenía dos experiencias de Concacaf con el Honduras y ese mismo año salimos campeones contra el Santos de Guápiles” Luego de la partida de Restrepo, llegó el momento de trabajar con Nahún Espinoza y después también estuvo en la gestión de Manuel Keosseián y recientemente con Pedro Troglio. MOMENTOS MÁS DUROS Y FELICES EN EL OLIMPIA Como en todas las actividades en la vida, hay momentos que te llenan de alegría y otros en los cuales debes ser fuerte para superar los tragos amargos. Uno de los recuerdos que quedaron marcados fue el episodio sucedido en Surinam, donde el Olimpia quedó eliminado de una manera menos pensada. “La gente empezó a opinar sin conocimiento y hasta la fecha no se sacó la verdad de lo que vivimos ahí, fu un momento muy difícil. Nos sentimos intimidados”.