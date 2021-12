Eduardo Bennett habla sobre la llegada de Pedro Troglio a San Lorenzo y la posibilidad de fichar jugadores hondureños

“Hablan de San Lorenzo, pero pueden hablar del Gallego Gonzales, Romagnoli que es el que estaba de opción de entrenador, Óscar Ruggeri, Paulo Silas, Pipo Gorocito, Coloccini que son figuras que brillaron. San Lorenzo a tenido jugadores de peso, pero hoy se encuentra en una posición que no esperaba y años atrás estaba en Libertadores”.

El ex delantero hondureño no dejó pasar el momento para recordar las grandes leyendas que han tenido que desfilar por las filas de San Lorenzo a lo largo de su historia y el duro momento que paso el club.

“Tiene un montón ingredientes bastante especiales, Troglio tampoco es que se va hallar un equipo para descorcharse más. Le van a dar a él la posibilidad de reorganizar el equipo, creo que por eso lo está aceptando, ya que San Lorenzo no tiene un buen equipo, va ir observando, evaluaciones e ir armando un buen grupo”.

Eduardo al momento de ser consultado sobre las comparaciones de lo que significa Olimpia y San Lorenzo tras la llegada de Pedro Troglio a dicha institución.

“Las comparaciones: Olimpia es grande acá en Honduras porque ha alcanzado títulos y San Lorenzo es un club grande de la Argentina por jugadores y su gente. Ese hincha que hace 4 grados de temperatura y está apoyando, llora por perder un título”.

Bennett si considera que Troglio tiene la oportunidad de poder fichar jugadores hondureños a dicho club, pero no quiso adelantar nombres para no crear falsas expectativas.

“Si puede, tiene esa posibilidad y lo puede acobijar. Yo hablé con Bengtson cuando estaba en Belgrano y le dije: “Tenés que correr, sacrificarte y después ves si jugás, pero primero entrégate, apasiónate porque la gente vea que sos de entrega y compromiso”. Hago mención porque Bengtson aquí es figura y allá no. El jugador de aquí que vaya allá y que Pedro Troglio le de la oportunidad, es alguien que debe estar claro que tiene que competir e ir a fajarse”.

Y agrega: “Como entrenador podría decir este encajaría, pero no quiero llenar una expectativa y quizás darle una esperanza a esa persona y el técnico ni esté pensando en él”.

Tras su salida del cuadro merengue, Eduardo no cree que Olimpia recienta la marcha de su entrenador por todo lo que ha representado el conjunto merengue.

“Olimpia es Olimpia, no es el técnico, un jugador, sino que es una institución con historia. Pedro Troglio vino a disfrutar lo que Olimpia le pudo dar, no fue que él vino le dio, no, Olimpia le dio a él la posibilidad de darle eso, pero él con su capacidad aportó para que se diera con esa manera”.

Y también adelantó la manera que considera que será recibido en San Lorenzo. “Lo van a querer, abrazar, acobijar por el dato estadístico que lleva ahorita”.

En caso que Troglio lo llamara para trabajar con él en Argentina. “Por supuesto que le diría que sí, me gustaría y le estaría aportando a una institución que conoces, pero él tiene su grupo de trabajo y eso es algo que se respeta”.