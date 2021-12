Héctor Vargas sorprende y se pone a las órdenes de la directiva del Olimpia: “Para un pentacampeonato soy el más indicado”

“Después el Olimpia puede optar por el que quiera, tiene la capacidad económica para hacerlo. Me parece que alguien del medio para lograr un penta con el buen equipo tiene, el más indicado soy yo por el conocimiento que tengo”

“Yo estoy en una situación de paz familiar, yo logré tres campeonatos con el Olimpia, fui Tricampeón también y si se viene la opción de trabajar, me da la impresión que para un penta soy el más indicado para el Olimpia”, dijo al programa 45TV que dirige el periodista Manfredo Reyes.

La salida de Pedro Troglio del banquillo merengue ha generado un desfile de candidatos a tomar las riendas del Olimpia . Héctor Vargas , un viejo conocido también salió al paso y no deja escapar la oportunidad para levantar la mano.

El experimentado entrenador argentino también analizó las variantes que logró tener Pedro Troglio en su conquista del Penta.

“El Olimpia que salió Tetracampeón no es el que me tocó enfrentar a mí, me parece que la defensa con Beckeles y García es más débil que con Leverón y Paz, de lateral tenían un jovencito que estaba debutando y en su momento eran muy bueno y con Félix Crisanto se sostendrían mejor”.

Y añade. “En el mediocampo se estaban recuperando Carlos Pineda y Álvarez que venían de lesiones. Me parece que con cuatro jugadores al Olimpia le sobró para el Tetra: Bengtson, Portillo, Pinto y Menjívar le ajustó”.

Con el nombramiento de Troglio con el San Lorenzo, el “León” Vargas considera que era la oportunidad para poder llevar a uno de sus mejores jugadores del Olimpia al fútbol argentino.

“Yo siendo Troglio le hubiera dado la oportunidad de llevarlo y respaldarlo, es un jugador con muchas características parecidas a las de Argentina, tiene la dinámica de los futbolistas que quiere siempre. Rodríguez es un jugador muy parecido a los que él puede necesitar ahí en San Lorenzo”.

Después de su salida del Marathón, Héctor Vargas, se encuentra sin trabajo, pero asegura que ha tenido propuestas de otros clubes. “Me han llamado de varios equipos, pero no me interesó la propuesta realmente, yo voy a esperar”.