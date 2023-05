Ninrod Medina tras la dura derrota del Motagua ante Marathón: “Vamos a buscar ganarlo en San Pedro Sula”

Los “azules” no le encontraron la vuelta al partido, los dirigidos por Salomón Nazar pegaron cuando tenían que pegar, pero falta la vuelta el próximo domingo en el Yankel Rosenthal.

¿Por qué no levanta Motagua? “El primer tiempo fue un partido muy táctico de ambos, buscando una línea táctica figurada, tratando que no hubiera un error. Después a ellos se les abre el marcador y, por ende, el fútbol cambia para ellos. Las tareas nos las vamos a obviar. Yo creo que tenemos una posibilidad, nos vamos a aferrar a ella. Nosotros seguimos creyendo que mientras haya posibilidad, vamos a San Pedro Sula con la idea que en esos 90 minutos poder revertir en parte a lo que hemos mostrado en estos juegos, nos vamos a ocupar en estos días”.

¿Cierre digno o ganarlo? “El cierre digno es ese: vamos a ir a San Pedro Sula y buscar ganarlo. Nosotros vamos a preparar al equipo con una mentalidad de esforzarnos y trabajar. Entonces, la respuesta no es tanto despidiéndose, sino que iremos con la idea de hacer un buen juego en San Pedro”.

Rendimiento del Motagua: “No hemos quedado satisfechos en ningún juego, eso ha sido una sensación generalizada. Sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que, para ser el primer paso en esta serie de dos, el equipo tenía que estar muy compacto, tener un rendimiento mejor de lo que queríamos, mantener el cero. La realidad es otra y, en relación al resultado, indudablemente nos sentimos incómodos, nos sentimos adoloridos, no era lo que pensábamos. Ahora nos queda esa serie en San Pedro Sula, vamos a esperar recuperar el partido de la mejor forma, tener un cierre digno, porque el equipo muestra por momentos cosas interesantes que lo hacen a uno seguir creyendo y confiando, todavía hay una posibilidad y vamos a luchar por ello”.

Lesión de Roberto Moreira: “Lo de Roberto Moreira es un desgarro, tentativamente. Es complicado, porque es un delantero, teníamos esperanzas de poder jugar, de tener otra expectativa de juego, teníamos otra idea”.

¿No se puede dormir con estos resultados? “Te voy a hacer claro dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos, como cabeza de Motagua, me ocupo a lidiar y trabajar con muchas cosas. Uno no duerme tranquilo. Yo no les voy a vender humo de que nosotros estamos bien. Dentro de la ocupación que tenemos estamos buscando algo mejor”.