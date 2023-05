Ninrod Medina habla de su futuro en Motagua, adelanta bajas, fichajes y a la leyenda que planea integrar, ¿problemas con Emilio?

Ninrod Medina es una de las leyendas del Motagua, una persona que de acuerdo a lo que explicó, desde los ocho años respira por el club, pero que por ahora vive de los ataques de los aficionados por haber quedado fuera de las semifinales en el Clausura 2023. En una amplia entrevista con DIEZ, el actual director técnico de los azules, aseguró que ya se reunió con la directiva de los capitalinos, les presentó el informe técnico detallado con bajas y fichajes y que ellos decidirán si sigue o no.

También desvirtuó cualquier pelea con Emilio Izaguirre, confirmó las primeras bajas y su plan de trabajo, en todo caso continúe dirigiendo a los azules para el Apertura 2023. Si no sigue, seguirá con su carrera y no volverá a ser auxiliar de Diego Vázquez en la selección hondureña. LA ENTREVISTA A NINROD MEDINA: ¿Qué análisis saca del torneo que estuvo al frente de Motagua? Nosotros desde que llegamos arribamos después de la pérdida contra Olancho, dos días previo a jugar el clásico contra Olimpia en San Pedro Sula. Vi un equipo golpeado anímicamente caído por las circuncistancias que habían en el momento de pérdidas y de un rendimiento no adecuado en esas primeras jornadas. Nuestra idea era, en base a trabajo y con una metodología diferente y con otra sistema, poder hacer que el equipo tuviera una cara mejor, creo que esa fue la primera línea. Las pláticas con la directiva fueron claras desde un principio en el sentido que había que renovar el equipo, que pensábamos que el club había tenido un pico muy alto en cuestión de rendimientos en los últimos años y de andar disputando finales, de tener un desgaste grande y que la plantilla había que renovarla, eso se manejó con la directiva. En ese sentido se buscó caminar, se hicieron buenos juegos, hubo lapsos del torneo que hubo ilusión, otros que no por las circunstancias que ya sabemos o que sabíamos y en relación a eso se fue trabajando. La directiva siempre estuvo consciente que había que renovar el equipo, había que darle una extructura diferente.

Al final se termina de la manera eliminada con Marathón porque seguramentre hizo mejores cosas que nosotros, el fútbol no fue el mejor a lo largo del torneo, pero nos ilusionamos porque hubo momentos muy buenos del equipo, mostramos cosas buenas. En ese sentido el grupo hasta cierto punto respondió dentro de las exigencias y dentro de las realidad que tenía, no nos ajustó, pero era algo que como en su momento lo habíamos visto y lo habíamos hablado y al final fue la situación clara de lo que encontramos de que al equipo le costó caminar y no dio ese paso por lo que mencionamos. Hubo muchos altos y bajos en el equipo, ¿por qué no hubo constancia? Yo creo que fue por lo mismo, sin buscar pretextos, pero en el equipo ya habpia un tope. Nosotros dentro de la plantilla, si se fijan, utilizamos el 97 o 98 por ciento de la plantilla buscando variantes, solamente no jugaron (Enrique) Facussé y (Alex) Welcome, muchachos que están ahí. De ahí jugaron todos, colocando a este, a aquel, buscando el ritmo o el funcionamiento del equipo y por diferentes razones jugaba Eddie, al siguiente no jugaba por suspensión o decisión técnica, entraba Roberto, sino Campana, entonces estuvimos en eso pensando encontrar algo diferente, hay circuncistancias que uno al final uno como técnico, por los tiempos, los momentos que trabajamos, por temas de Concacaf tuvimos sesiones muy cortas a lo largo de estos tres meses, estuvimos viajando. Para la fecha FIFA se fueron los compañeros a la selección y los que quedamos teníamos muchos jugadores lesionados y nuestra plantilla era de 12 y con las reservas juntábamos 18, entonces al final hubo situaciones internas que seguramente se manejaron, se hablaron donde al equipo le costó amalgamar esa idea, somos parte de la culpa, eso no lo vamos a obviar porque nuestra pregunta mayor es esa que decís vos, ¿porqué el equipo si mostró cosas interesantes en momentos por qué no lo mantuvo?. Nosotros decimos que fue que nunca tuvimos un 11 titular por las circunstancias que había y de que los jugadores en su nivel deportivo no estuvieron a tope. Creemos que vamos por esa línea porque los trabajos los hacíamos pensando siempre en las ideas de lo que pensábamos, y bueno, al final de cuentas fue eso que no se amalgamó un equipo tan sólido como quisimos por lo que encontramos a lo largo de esto.

No tuvimos una cancha fija, la cancha de nosotros no es Comayagua, los viajes que teníamos que hacer, nos veníamos un día antes, una serie de circunstancias que no queremos sonar a pretextos, pero son cosas que a la larga nos privaron de mucho y al final ahí está resumido en la cara que el equipo mostró a lo largo del tiempo que estuvimos. El trabajo de Diego Vázquez junto al suyo en el proceso anterior dejó la vara muy alta... Esas son las circunstancias realmente del trabajo y bien por ese cuerpo técnico y los que vengan tendrán esa exigencia. Los que hemos estado en este equipo y conocemos su historia sabemos que el club ha tenido años deportivos bastantes buenos y malos. Vámonos a nuestras fechas, de donde tenemos conocimiento. Motagua hasta el 78’ logró un par de torneos, de ese año al 91’ no ganó, en el 91’ ganó el título con el gol de Geovanny Ávila, después hasta el 97’ que Primi Maradiaga transforma y renueva todo el equipo totalmente y ahí empieza a ganar títulos. Pero siempre hubo altibajos, torneos que se metían y otros que no y al final del 2000 el equipo logra una constancia regular. Luego andaba bien un año, el siguiente no clasifican por X o Y razón y a partir del 2013 para acá, en el tiempo de Diego que mencionas, el equipo logró una constancia.

Para todo técnico que pueda llegar a Motagua y no meterse a la liguilla y no ser protagonista, seguramente es un paso en falso, pero hay rivales y circunstancias que eso al final te suman. Son cosas que uno de antemano sabe cuando va a entrar y seguramente que la expectactiva que uno tenía de trabajo era hacer algo diferente y en base a lo que uno se va encontrando para que el equipo se fuera consolidando y logrando algo mejor y así, ese es el trbajo que cada institución logra tener a lo largo de su tiempo y cada técnico tiene su expectativa diferente. Cuando usted llega hablaban de la leyenda del Motagua, que era una decisión acertada, y ahora todos lo quieren fuera. ¿Qué opina de las críticas del aficionado? Yo soy muy respetuoso y hay cosas que son muy entendibles y cada quien en su línea se sabe manejar, nosotros en nuestra carrera logramos estar ahí. No me catalogo que fui un jugador super de Motagua, fui uno más que junto a otro grupo de personas logramos escribir algo importante para el equipo. Cuando nosotros llegamos, como en todo trabajo y sobre todo personas, habrpá personas buenas y malas, gente que opinaba que estaba bien y otras que no. Es entendible porque en esto cada quien tiene su visión de lo que es y cada quien tiene su derecho a opinar y se respeta. Estamos trabajando tranquilos, dentro de la responsabilidad que tenemos, y es que nosotros siempre fuimos claros con la directiva, desde el primer día que llegamos dijimos que el equipo necesitaba una renovación, vamos a luchar, va a costar caminar, pero vamos en esa línea. La directiva, indudablemte, tiene una ilusión y una idea porque ellos invierten y quieren algo diferente y eso está muy bien, no voy a decir que no, no vamos a luchar, les dije que íbamos a luchar, pero dentro de las armas que tenemos. Arrancamos así con la expectativa y todo eso y a lo largo del torneo se fueron logrando cosas importantes, pero yo te digo, trato de ser una persona muy realista y muy ecuánime en consideración de decir las cosas, de sentirlas y hacerlas.

No me considero el mejor, ni el peor, todos tenemos cosas buenas y malas y estuvimos siempre buscando trabajar, hacerle frente, siendo consicentes de que teníamos una responsabilidad grande y en base a eso que el equipo lograr caminar y encontrar algo mejor y así estuvimos día a día. Te voy a poner un pico grande dentro de la competencia. Se eliminó al Pachuca, ¿crees que uno se pueda creer el mejor técnico?, no, tenemos miles de deficiencias y tenemos igual, virtudes, pero en ningún momento creo o creí que podíamos estar bien con la gente o no porque ellos tienen eso, ahora que sucede que tenemos esta situación que el equipo no se clasifica a semifinales uno se encuentra con estos comentarios, pero estamos tranquilos. Motagua es una institución que aparte que nos da el trabajo, es un equipo que sentimos, porque yo no te voy a vender humo en decirte que yo no siento a Motagua, porque desde los ocho años vivo para Motagua, pero sé las exigencias y la realidad del equipo y es muy respetable lo que los aficionados puedan pensar, pero siempre lo dije también que el aficionado que criticara, que fuera al estadio que esa era la mejor manera de criticar al equipo. Nosotros en todo este torneo fuimos muy acéfalos, exceptuando la taquilla en San Pedro Sula contra Tigres, que llegó mucha gente, de ahí todo el torneo fueron taquillas raquíticas, de pocos aficionados, que tal vez creían y de una cantidad muy grande por las redes sociales que no creen y que son los que al final critican más y alzan más la voz, pero es parte del juego y el balance lo tiene la directiva y la decisión la van a tomar ellos sobre qué va a pasar. ¿Ya le pasó el informe técnico a la dirigencia, habló con los directivos? Seguro. Nosotros el lunes nos reunimos con los directivos, en este caso las personas que siempre están, que son don Eddy Atala, Pedro Atala, Danny Atala, Javier Atala, estuvo Julio Gutiérrez, y quedamos que les presentamos el informe. Está todo detallado, ellos sabían las variantes que pudieran haber, las bajas, posibles altas, en ese sentido se trabajó, ellos tomarán la decisión sobre nuestra posición. Estamos, dentro de lo dolido por lo que nos pasó, pero tranquilos porque dentro de las armas que teníamos logramos buscar trabajar de la mejor manera. Se llegó ahí seguramente porque Dios tenía estipulado hasta ahí porque era lo que habíamos mostrado y no teníamos más para poder avanzar. ¿Usted dio el visto bueno para estos primeros tres fichajes? Sí, nosotros estuvimos trabajando con Emilio Izaguirre durante el tiempo que estuvimos viendo las posiciones y hay unos jugadores más que se van a anunciar, pensando en eso, lo que se había comentado en un principio, las posibles bajas y así como nosotros lo manejamos la directiva está consciente de esa posibles bajas y lo trabajamos y lo manejamos.

Ahora que se da el informe pues ellos van a saber como directiva si conviene que sigamos o no, estamos esperando, como cuerpo técnico pensando en que si se viene, con un grupo conformado por uno, con una buena pretemporada, tratar de amalgamar el equipo y enfocarlo a lo que queremos, pensamos que podemos tener una expectativa diferente, pero estamos esperando. Carlos Argueta, Denis Meléndez y Ricky Zapata han venido por lo que nosotros hemos pedido y con el aval de la junta directiva. ¿Cuándo le confirman o no su continuidad en el equipo? Me dijeron que tenían reunión este fin de semana y de acuerdo a lo que dijeran, me imagino que en el transcurso de la siguiente semana posiblemente tengamos algo claro en relación a lo que vaya a pasar en Motagua. En determinado caso usted no continúe, ¿se unirá nuevamente al cuerpo técnico de Diego Vázquez en la selección? No, desde que tomamos la decisión de arrancar nuestra carrera como director técnico esa etapa quedó ahí, no me cierro a ninguna posibilidad. Hablemos hipotéticamente no se diera algo con Motagua, seguiría con mi carrera, seguiría buscando trabajo, enfocándome y poniendo toda mi energía y mis fuerzas en relación a donde esté. Hasta el momento estamos acá con Motagua y de eso estamos seguros, no te diré que estoy contento porque sonaría como a confort, pero estamos tranquilos sabiendo que se ha hecho un buen trabajo dentro de las circunstancias que se encontró y esperando a ver qué sucede. Si sigue al mando, ¿que tantos cambiaría Motagua desde el arranque de la próxima temporada? Tendría que haber cambios. Yo tengo la idea de fortalecer el club e incorporar un par de jóvenes de las reservas, en base a la pretemporada con tiempos, hacer un buen trabajo y consolidarlos. No tengo temor de jugar con jóvenes, independientemente que sea en Motagua, porque me crié aquí y yo salí de aquí, entonces mi idea es reforzar el club, tener protagonismo, traer un par de extranjeros que nos den un plus diferente, y con un par de compañeros que tenemos más en cartera, que nos puedan venir a mostrar algo diferente a lo que hay. Inyectar sangre nueva, renovar el equipo en piezas importantes y que el equipo sea más sólido y contundente y eso te lod a el trabajo. Por eso comento que haciendo una buena pretemporada, ya tenemos estipulado por lo menos dentro del plan de trabajo de nosotros, el lugar a donde ir y el trabajo que se piensa hacer.

Estoy muy seguro que si continuamos el equipo tendrá una cara súper diferente porque yo ya tendría más tiempo y las herramientos que yo pido, que busco, jugador que pido. Repito, los jugadores que puedan salir no es que sean malos, simplemente es un ciclo que se acabó y que seguramente en otro equipo puedan andar bien, pero en Motagua la línea de trabajo de ellos ya quedó muy opacado en relación a otros compañeros. Por darte un ejemplo (Edwin) Maldonado que se contrató el torneo pasado del Honduras Progreso, darle más continuidad y que sea un jugador con esa posibilidad buena y así con varios. Nuestra idea es esa, transformar el equipo y tener gente nueva con sangre nueva y ambiciones nuevas y hacer algo mejor. Hay varios nombres entonces como Marlon Licona, Héctor Castellanos y Roberto Moreira, ¿serían de esas bajas del equipo? Serían parte de las bajas, pero repito, no es que sean malos jugadores pero el ciclo, el ciclo... y para uno renovar, está el claro ejemplo de las águilas, necesita uno entrar en esa etapa dolorosa de desprenderse de ciertas piezas, poder traer a otros con otra idea, otro criterio y metodología, de fútbol, de vida y ambición. Seguramente así como ellos, otros compañeros que tienen buenas conexiones, pero que sentimos nosotros que el ciclo de ellos por la razón que sea, en Motagua, dentro de los planes que tenemos nosotros no hay cupo, y es algo que nosotros lo hemos presentado y la directiva lo sabe. ¿Cómo está el tema de Santiago Montoya y Kevin Álvarez, que sufrieron muchas lesiones en el torneo? El caso de Kevin Álvarez, desde que llegamos había estado lesionado, en el debut contra Olimpia jugó 60 y algo minutos y ahí vuelve a recaer y de ahí estuvo así con esos altibajos. Estuvimos así, no solo ellos, tuvimos una serie de lesiones. En el penúltimo partido contra Marathón entró Roberto Moreira y salió en los primeros minutos desgarrado. Con Santiago Montoya, siento que tiene esos chispazos de buen jugador, un futbolista interesante, pero él no venía con competencia, entonces cuando él se conecta con el equipo en cargas, en la situación que estaba, seguramente que todo eso hace merma en él y comienzan las lesiones. Ese caso es un jugador interesante, pero para lo que nosotros pensamos dentro del equipo no es un jugador que buscamos necesario, pero repito, eso se le presentó a la directiva y ellos decidirán qué pasa porque él tiene contrato y habrá una serie de negociaciones y ver qué pueda suceder. ¿Pero Kevin Álvarez seguiría o no? Kevin sí, él tiene contrato, es un jugador interesante, y seguramente va a ser parte, lo que necesitamos es que se fortalezca y que ese rango de lesiones aminorarlo porque es de un jugador que esperamos cosas mejores de él. Sin hablar de nombres, ¿cuántas bajas se vienen en Motagua? Nosotros hablamos de ocho bajas, y fuera de esas hay dos hay dos jóvenes que están en el equipo que nuestra idea es poderlos prestar, no serán bajas porque se buscará la oportunidad de prestalos porque no hay tenido mucha participación. Y poder incorporar la misma cantidad de jugadores para que nos puedan fortalecer de cara al futuro.