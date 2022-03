Ninrol Medina: “A los equipos les gusta tener asistentes que han pertenecido al club, quizá porque sale más barato. Ese círculo no me agrada”

“Hasta el momento no hay nada concreto, indudablemente hay rumores sobre una opción con Diego. Siempre seguimos con la idea de encaminar nuestra carrera deportiva, yo soy técnico nacional y lo que quiero es continuar mi carrera”, respondío cuando le consultaron si seguiría con Diego.

Ahora la historia del ex defensor del mismo club capitalino es otra. Ninrol tiene el deseo de continuar su carrera como técnico principal, aunque no descarta seguir trabajando al lado del argentino.

“De momento que nos graduamos cerca de siete años, como técnico nacional uno siempre tiene la preparación adecuada para dirigir equipos de primer división. Lógico, muchas veces las historias son diferentes o las realidades son diferentes y hay que vivirlas. A partir de 2011, nuestra idea siempre fue buscar ser un técnico nacional. La experiencia que vivimos en el Motagua fue mucho éxito. Tal vez no tanto por los logros, sino de lo que conformamos en el Motagua. Por medio de todo el trabajo logramos tener una identidad, un ADN deportivo de lo que quería el cuerpo técnico y creo que se logró”, expresó.

“A mí me sorprende sinceramente. Veníamos de perder un partido en la Concachampions, un partido atípico. Aunque el resultado fue doloroso, no fue algo tan marcado dentro del campo, fueron errores muy puntuales y particulares. La directiva tomó la decisión a partir de ese resultado, porque si miramos en el torneo local nosotros veníamos en los primeros lugares. Nos vamos con la frente en alto y luchamos de la mejor manera”.

Finalmente reveló el porqué su decisión de no seguir en el club una vez que Diego se marchó y la directiva le pidió continuar en el cargo para el resto de la temporada.

“En su momento lo dije, y siempre he sido muy crítico, a los equipos les gusta tener asistentes que han pertenecido al club, quizás porque sale más barato. Ese círculo no me agrada”, externó.