No esperaba a Bengtson: Wilmer Velásquez revela el delantero que deseaba igualara su récord: “Fue uno de mis hermanos”

¿Cuál es el gol que no borra de su mente?

Hasta uno que metí con la rodilla. No podía hacer goles y, cuando Pancho Sá llegó, estaba a punto de irme del equipo y le dije: ‘Profe, necesito que me dé la oportunidad de irme’ (1995). Yo estaba con un pie fuera del equipo y me querían varios equipos. Yo me había casado, necesitaba salir, quizás arreglar un buen contrato y en Olimpia no tenía mucha oportunidad. Entiendo por qué no tenía oportunidad porque mi vida prácticamente era un desorden, entonces no estaba rindiendo al máximo.