Wilmer Velásquez saca a la luz anécdotas y habla del inminente récord de Bengtson: “Qué bueno que va a ser otro olimpista”

Sí. Llevaban uno de demás y yo era el extra. Habían jugadores de la talla de Nahúm Espinoza, Viera, Flaco Hernández, Juan Carlos Espinoza, Belarmino Rivera, Gilberto Yearwood. Volamos de El Salvador a San Pedro Sula porque allí teníamos un partido. No se me olvidan nunca las palabras del profe Julio González, quien en la charla dijo: “Nahúm Espinoza no va a poder jugar y su puesto lo va a ocupar el compañero Wilmer Velásquez”... y ‘brum’ me hizo el corazón porque en ningún momento me imaginé que iba a jugar en un partido tan importante. Jugué tan bien que España nos metió cuatro esa vez ja, ja, ja. La oportunidad se me siguió dando. Pero fue el profesor Chelato fue quien me miró condiciones de delantero.

Creo que se fue dando en el camino. Yo comencé a jugar de mediocampista, incluso en una selección juvenil me desarrollé como volante. Los dirigentes de Olimpia me vieron jugar en esa selección, hicieron los contactos con una persona que influyó muchísimo (el extinto Manuel de Jesús López) y así llegué al equipo.

¿Quién le hubiese gustado que batiera su récord?

Sí me hubiese gustado que Denilson Costa, quien fue uno de mis hermanos, compañero y con quien disfruté muchísimo jugando, hubiese alcanzado o pasado ese récord. Lo digo por lo que él significó para nosotros y para el fútbol hondureño. Ha sido uno de los mejores extranjeros que hemos tenido.

¿Cuál es la mejor virtud de Bengtson y cuál era la de Wilmer como delantero?

Creo que lo de Jerry es esa frialdad que ha tenido y que está siempre en el lugar correcto. Somos muy diferentes en el estilo de juego. Creo que la mayoría de goles que ha metido ha sido dentro del área pequeña, porque esa es su virtud, estar allí. Siempre estar en el lugar correcto me ayudó muchísimo a mí, aunque yo tenía otra habilidad; hacer goles desde fuera del área y manejar las dos piernas me ayudó muchísimo.

¿Cuál es el gol que no borra de su mente?

Hasta uno que metí con la rodilla. No podía hacer goles y, cuando Pancho Sá llegó, estaba a punto de irme del equipo y le dije: ‘Profe, necesito que me dé la oportunidad de irme’ (1995). Yo estaba con un pie fuera del equipo y me querían varios equipos. Yo me había casado, necesitaba salir, quizás arreglar un buen contrato y en Olimpia no tenía mucha oportunidad. Entiendo por qué no tenía oportunidad porque mi vida prácticamente era un desorden, entonces no estaba rindiendo al máximo.

¿Qué le dijo el entrenador cuando le comentó su deseo de irse?

El profe me dijo: “Necesito verte jugar porque tengo muy buenas referencias tuyas”. El primer entrenamiento lo hicimos en mi tierra, San Alejo (Tela) y el final me dijo: “Che, no te hagás ilusiones de que vas a ir, yo te vi ahorita entrenar y yo no le puedo dar armas al rival”.

En los primeros partidos no podía anotar goles y la gradería le gritaba para que me sacara. Una vez me dijo: “Che, mientras yo siga siendo el entrenador aquí y tú sigas jugando así, vos vas a ser titular; tranquilo, los goles van a venir”. En la siguiente semana fue donde se abrió mi racha en un tiro libre de Nahúm Espinoza. Yo estaba cuadrado, pero la pelota dio un bote, me dio en la rodilla y se metió al mero ángulo.