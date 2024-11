No he tenido ninguna comunicación oficial, por supuesto que si se da, que no sé si se vaya a dar, pero si se da algún tipo de comunicación, pues, por supuesto, que estaría conversando con el presidente y a ver de qué manera se puede concretar algo.

Esa curva descendente en los últimos partidos de Real España, ¿Cómo asimilarla para lo que viene del torneo?

Es más frustrante, creo que uno de los más duros críticos, siempre voy a hacer yo. Si el equipo hubiese jugado mal, yo soy el primero que les digo, pero no lo puedo decir porque no es cierto.

El partido contra Marathón acá en el Morazán no jugamos mal, el marcador muy grosero, pero no jugamos mal. Olimpia en Tegucigalpa, el equipo jugó bien, le quitamos la pelota al Olimpia, tuvimos la personalidad.

Más allá de una situación de funcionamiento, el tema es de resultados, muchas veces nos han negado la portería, no hemos sido congruentes en las áreas con el funcionamiento que hemos tenido, entonces es lo que tenemos que trabajar.

Hoy somos el equipo con menos derrotas del campeonato y con menos goles, entonces también tenemos que cuidar esos pequeños detalles en nuestra área.

¿Usted quiere estar en la selección de Costa Rica?

Bueno, yo quiero quedarme, a mí me encanta San Pedro Sula, me encanta el equipo y estoy súper a gusto. Con el presidente (Elías Burbara) hemos estado hablando y la gente del club ha estado pensando en este servidor y el cuerpo técnico para un proyecto de mediano plazo.

A mí me encanta, me seduce muchísimo por supuesto, quisiera partirme en dos. Yo siempre he visto con que un llamado a una selección como un honor.

Una vez lo dije, en Costa Rica no tenemos ejército, pero sí tenemos algunas fuerzas armadas como nuestros estudiantes, músicos y el fútbol es parte de ello. Ir a la selección es como un llamado al ejército, es casi una obligación aceptarlo, porque es así, es servir a mi país.

No sé si está muy lejos o muy cerca, no tengo la menor idea. No es la primera vez que estoy ahí en el casi casi y no se da, así que me enfoco en el equipo, en lo que estamos haciendo y si lo otro tiene que venir, bueno, los tiempos son de Dios y él verá si me lo da.

En este momento si tengo que pedirle algo a Dios, es que nos de la sabiduría para tener un buen cierre e ir por ese campeonato.