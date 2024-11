Olimpia, líder con ventaja en el torneo de reservas de Honduras y el otro grande que es último lugar y ya eliminado

Ya eliminados de la contienda están Real Sociedad con 17 unidades, Juticalpa con 13, Génesis con 12 e increíblemente el Real España del entrenador Elvin Eloy está hundido en el sótano con 9 puntos luego de apenas dos triunfos, tres empates y 10 derrotas. Un torneo para el olvido.

La próxima jornada que es la 17, se juega hoy con el primer duelo entre Real España y Juticalpa FC; los cuatro dualos son mañana jueves con los duelos Real Sociedad vs Marathón, UPNFM vs Olimpia, Olancho FC vs Victoria y Motagua vs Génesis.