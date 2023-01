Nueva joyita: Raúl García, sobrino de Boniek García, reacciona a su debut con Olimpia, ¿qué dijo de Pedro Troglio?

Los dirigidos por Pedro Troglio vapulearon 5-0 a los “aceiteros” que no metieron las manos en el primer partido del torneo Clausura 2023.

REACCIONES

“Le doy gracias a Dios porque me permitió llegar hasta aquí y me hizo debutar. Fue una tarde de espectáculo para mi vida y dándole gracias a Dios porque me permitió debutar”, comentó García, de 18 años.

Asimismo, confesó lo que le pidió Pedro Troglio que hiciera en el terreno de las acciones del Estadio Carlos Miranda de Comayagua.

“Que hiciera lo que sabía, que entrara con la confianza suficiente. Desde el primer día él me ha dado la confianza para aprovecharlo”, precisó.

Finalmente, Raúl García enfatizó que el debutar en Liga Nacional es el sueño de todo jugador y ese sueño hoy se volvió realidad.

“Es el sueño de cada uno de nosotros, de los que venimos desde abajo, llegar a un equipo, debutar y hacerlo en un club grande”, sentenció.

¿QUIÉN ES RAÚL GARCÍA?

José Raúl García, es un juvenil y dinámico jugador que comenzó a destacar en las reservas de los leones en el 2020. Además, es hijo José Antonio García, campeón con el Victoria en 1995.

”Vengo desde el proyecto del Olimpia allá en La Ceiba, salí de la escuela Raúl Martínez Sambulá, estuve un año trabajando con Francisco Pavón, luego fuero a escautear el profe Cocli Salgado y gracias a Dios me permitió venir aquí en el 2020”, comentó a DIEZ en mayo de 2022.

Eso no lo es todo, ya que en sus venas corre sangre con pasión por el fútbol, es primo de: Hendry Thomas, Boniek García, Carlos Bernárdez, José García, Geovanny Ávila y Darixon Vuelto entre otros.