¡La Nazareta sigue imparable! Marathón derrotó al Lone FC en amistoso de cara al Clausura ; hablaron los nuevos fichajes

El Marathón sigue agarrando confianza y continúa con su racha ganadora en los partidos amistosos desde la llegada del Salomón Nazar tras derrotar 2-0 al Lone FC en el estadio Yankel Rosenthal.

Los verdolagas se llevaron el triunfo con las anotaciones de sus nuevos fichajes. Jerry Ortiz anotó el primer tanto de tiro libre y el gol de la confianza lo hizo el exOlimpia, André Orellana luego de un rebote en el área tras un tiro de esquina.

El entrenador Salomón Nazar tiene un plantel muy rico para el torneo y es que en los amistosos ha estado probando distintas tácticas y formaciones, contra Lone no fue la excepción, jugó con dos equipos, es decir, uno en el primer tiempo y el otro en el complemento.

Fichajes del Monstruo Verde

Jerry Ortiz, André Orellana y Jhon Jairo se vieron en óptimas condiciones e incluso el cafetero Jerry Ortiz y el exOlimpia anotaron los goles del triunfo y opinaron con DIARIO DIEZ sobre el juego, llegada al equipo y su objetivo para el Clausura 2022-23.

Jerry Ortiz

Llegada al Marathón: Estoy muy contento de estar acá por la oportunidad que Dios me está brindando y espero seguir dando lo mejor de mí y lograr el campeonato.

Su nueva posición: Realmente me desempeño en los costados, pero esta vez fue en medio y vamos a estar dispuestos a lo que el profe me diga.

Su primer gol: Muy contento y esto me sirve para llegar a tope al torneo.