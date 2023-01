OFICIAL: Motagua presentó el fichaje del mediocampista derecho argentino Gaspar Triverio

El Fútbol Club Motagua presentó este domingo de manera oficial su nuevo fichaje al mediocampista argentino, Gaspar Triverio (28 años), tal y como lo había adelantado DIEZ.

El director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, había comunicado que el equipo necesitaba de un jugador que armará juego y les controlará los tiempos de cada partido. Y es que el argentino, Gaspar Alexis Triverio, cumple con todas las características que el club necesita. Sus posiciones naturales son mediocampista o extremo derecho.

El sudamericano de 27 años con una altura de 1.84 metros, ha realizado casi toda su carrera en el ascenso de su país con Libertad de Sunchales (2015/17), Sportivo Belgrano (2017/18), Deportivo Madryn (2018/21), Chaco For Ever (2021/22) de donde llegará procedente al Motagua.

SUS NÚMEROS

Triverio, nació en Santa Fe, pero fue criado en Sunchales, la tierra del ex entrenador y jugador del Olimpia, Danilo Tosello, viene de jugar 29 partidos y anotar cinco goles con el Chaco For Ever.